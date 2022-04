Basten Minjauw (10) uit Oostrozebeke in laatste blind auditions The Voice Kids

Op vrijdag 22 april worden op VTM de laatste blind auditions van The Voice Kids uitgezonden. Een van de deelnemers is de 10-jarige Basten Minjauw uit de Leegstraat in Oostrozebeke. De ambitieuze kerel kan alvast voor 100 procent op de steun van zijn familie rekenen.

Voor Basten Minjauw (10) gaat met zijn deelname aan de blind auditions van The Voice Kids een kinderdroom in vervulling. “Ik droomde er al heel lang van om ooit eens te kunnen optreden tijdens een televisie-uitzending waarbij duizenden mensen naar mij zouden kijken en die droom is nu al in vervulling gegaan”, opent de welbespraakte Basten. Hij is de enige zoon van Steven Minjauw en Barbara Van Den Driessche. Basten zit al in het zesde leerjaar. Zijn grote hobby’s zijn tennis, zingen en piano spelen en hij wil later muzikant of uroloog worden.

“Hoe ik in het zingen gerold ben? Ik heb altijd al heel graag gezongen en ik wou daar ook iets mee doen. Zo volg ik al een paar jaar les bij zangleraar Toon en hij is het die me heeft ingeschreven voor The Voice Kids. Ik was daar super tevreden over, want ik droomde ervan om eens voor een groot publiek te kunnen optreden. Ik volg naast zang ook pianolessen en ik zit zelfs al in een bandje binnen het muziekhuis Toon.”

Met familie naar Disneyland

“De verrassing was enorm toen ik te horen kreeg dat ik naar Vilvoorde mocht voor The Voice Kids. In totaal moest ik vier voorrondes doorspartelen om uiteindelijk het scherm te halen. Het spreekt voor zich dat mijn deelname ook voor mijn ouders een serieuze opdracht was om me telkens naar de plaats van afspraak te brengen. Daar werden wij echter voor beloond met een bezoek met de familie aan Disneyland Parijs. Ik hoop natuurlijk uit de grond van mijn hart, samen met mijn ouders en de familie, dat ik de selectie haal, maar ik ben heel positief over het vervolg. Het was tenslotte mijn droom om één keer op televisie voor veel mensen te kunnen zingen.”

“Van wie ik mijn zangtalent geërfd heb? Ik denk van mijn papa, want hij maakte ooit deel uit van het bandje Fuentes, waar hij de drummer was. Bovendien zijn we een muziek minded familie.”

The Voice Kids, vrijdag 22 april om 20.35 uur op VTM.