Start Je Dag Radio 2 West-Vlaanderen vervangen door ‘Goeiemorgen Morgen!’ met Peter Van de Veire naar hit van Nicole & Hugo

Vanaf 23 januari 2023 zal het regionale ochtendblok Start Je Dag met Radio 2 West-Vlaanderen vervangen worden door een nieuw ochtendprogramma met Peter Van de Veire en co-host Kim Van Oncen. Het wordt een nationaal ochtendblok van drie uur met regionale verhalen en heet ‘Goeiemorgen Morgen!’. Dat werd maandag officieel bekend gemaakt. Hugo Sigal, die samen met zijn overleden vrouw Nicole Josy de hit ‘Goeiemorgen, morgen’ uitbracht, gaf zijn goedkeuring voor het programmatitel. Hij zal ook de eregast zijn tijdens de allereerste uitzending.

Eind augustus kwamen er veel negatieve reacties op het nieuws dat Radio 2 de lokale ochtendprogramma’s zou schrappen en vervangen met een nationaal ochtendblok. Verschillende West-Vlaamse gemeenten en steden dienden een motie in om het regionale programma bij Radio 2 te behouden. In totaal zeiden 27 brugemeesters neen tegen het nationale programma. Ook Facebookgroepen, zoals ‘Radio 2 West-Vlaanderen moet blijven’ leefden terug op. Radio 2 verzekerde dat het andere regionale programma ‘Middagpost’ wel zal blijven bestaan.

Hugo ontroerd

Maar de oproepen waren tevergeefs. 23 januari, de 23ste dag van 2023 start het nieuwe nationale ochtendprogramma ‘Goeiemorgen Morgen!’. “We vonden de nieuwe naam heel erg vrolijk klinken en het weerspiegelt goed wat we met het programma willen doen. Maar toen overleed Nicole plots. Ik heb toen met Hugo contact opgenomen om hem uit te leggen dat we graag de naam van hun hit wilden gebruiken voor een spontane en positieve ochtendshow. Hugo begon tranen met tuiten te wenen. Ik dacht dat ik hem gekwetst had met mijn voorstel, maar hij vond het net prachtig”, vertelt Peter Van de Veire.

“Ik kan alleen maar zeggen dat ons Colleke ongelooflijk blij en trots zou zijn”, vertelt Hugo Sigal. “Maak de mensen gelukkig met ‘Goeiemorgen Morgen’, ik vraag niets liever. Het is het positiefste nummer dat je je kunt voorstellen. Ik ben ervan overtuigd dat het een mooie ochtendshow zal worden.” Hugo zal op maandag 23 januari de eregast zijn van de allereerste uitzending van het nieuwe Radio 2 ochtendprogramma.