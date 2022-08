Facebookgroep ‘Radio 2 West-Vlaanderen moet blijven’ herleeft

Er zit weer beweging in de Facebookgroep ‘Radio 2 West-Vlaanderen MOET blijven’, die in de loop der jaren 3.000 volgers heeft verzameld. De groep werd in 2015 opgericht door Ieperling Stefaan Dehaerne, tevens lokale medewerker van de Krant van West-Vlaanderen, toen het voortbestaan van Radio 2 West-Vlaanderen tijdelijk op de helling stond. “Door de actuele aankondigingen van de VRT heb ik besloten om de groep nieuw leven in te blazen”, klinkt het.

Stefaan heeft jaren geleden meegedaan aan de Stemtest bij de VRT en is in het verleden zelf nog radiomaker geweest in Ieper. “Radio ligt mij dus zeker na aan het hart”, vertelt Stefaan. “Toen ik het nieuws te horen kreeg dat de regionale ochtendblokken bij Radio 2 zullen verdwijnen stelde ik mij meteen heel wat vragen. Wat gebeurt er met de West-Vlaamse stemmen, krijgen zich een andere volwaardige functie? Zal onze provincie wel nog voldoende aan bod komen tijdens het nationale ochtendprogramma? Ervaring leert ons dat vooral Antwerpen en Vlaams Brabant heel prominent aanwezig zijn in de meeste nationale media.” (lees verder onder de Facebookpost)

Stem laten horen

Daarnaast zal het sappige taaltje van de huidige presentatoren volgens Stefaan enorm gemist worden. “En wat met de provinciale redacties op zich? Niet zo heel lang geleden werd er alleszins in West-Vlaanderen enorm geïnvesteerd in het gebouw. Als die redactieleden allemaal moeten verkassen naar Brussel, iets waar geen duidelijkheid over is, zijn die investeringen dan allemaal voor niets geweest?”, gaat Stefaan verder.

Met de Facebookgroep wil hij vooral zijn bezorgdheden uiten en een platform bieden voor zijn mede-West-Vlamingen die hetzelfde willen doen. En misschien zo ook een signaal te sturen naar de VRT, met als ultieme doel dat Radio 2 West-Vlaanderen blijft bestaan zoals we het nu kennen.