Radio2 schrapt regionaal ochtendblok: gouverneur kaart kwestie aan bij Vlaams minister van Media Dalle

Peter Van de Veire wordt vanaf begin 2023 dé ochtendstem van Radio2. Dat betekent dat het regionaal blok flink afgekalfd wordt. Tot groot ongenoegen van heel wat West-Vlamingen. “Het provinciale gevoel zal helemaal verdwijnen”, reageert oud-presentator Nico Blontrock. Intussen laat gouverneur Carl Decaluwé weten de kwestie aan te kaarten bij mediaminister Dalle.

Nadat hij afscheid nam van radiozender MNM keert presentator Peter Van de Veire nu terug naar de radio, richting Radio2. Tussen 6 en 9 uur gaat hij straks een nationale ochtendshow maken. “Het is een voorrecht om Vlaanderen elke ochtend wakker te maken en oprecht ‘Goeiemorgen!’ te mogen zeggen. Een ochtendshow maak je in 2023 niet alleen. Je maakt die met een ploeg én vooral met álle luisteraars van Vlaanderen. Van Alken tot Zeebrugge.”

Een nationaal programma, dat betekent dus dat de huidige regionale blokken op de schop gaan. Of toch op de radio. “Regionaal nieuws is een ongelofelijk succes op VRT NWS”, weet Liesbet Vrieleman, directeur informatie. “Dagelijks lezen meer dan 250.000 mensen de regionale verhalen op de website en in de app van VRT NWS, een cijfer dat blijft stijgen. We zijn blij dat we dat verder kunnen uitbouwen, samen met Radio2.”

De radiozender zal wel dagelijks zeven regionale nieuwsbulletins blijven uitzenden. Bovendien zou Radio 2 het regionale aanbod in het weekend versterken. “Dat zal draaien rond cultuur en toerisme. Daar is veel over te vertellen en daar is ook veel nieuws vanuit de regio’s waaraan we aandacht willen besteden en zo de lokale organisatoren en aantrekkelijke bezienswaardigheden willen ondersteunen. Zo blijft Radio 2 dicht bij de Vlaming”, zegt VRT-woordvoerder Jan Sulmont.

Besparingen

De ‘nationalisering’ van het ochtendblok is een bittere pil voor regionale presentatoren als Jens Lemant. Hij werkt al meer dan tien jaar voor Radio2, waar hij al bijna 5 jaar de ochtend doet. Hij was voorlopig niet bereikbaar voor commentaar. Op Instagram postte hij de niet mis te verstane boodschap “Bon, wat nu gedaan?”. Volgens woordvoerder Jan Sulmont hoeft Lemant niet te vrezen voor zijn job. “Uiteraard niet. We bekijken waar we de presentatoren kunnen inzetten over alle programma’s op Radio 2 heen.”

Online ontstond er alvast heel wat beroering. Bij de aankondiging op Facebook werd VRT meteen overspoeld door reacties van misnoegde luisteraars. “Het provinciale gevoel zal helemaal verdwijnen”, treurt Nico Blontrock, schepen in Brugge en oud-presenator bij Radio 2. “Wat een vreemde beslissing.”

Net als zijn Limburgse provinciegouverneur Jos Lantmeeters, die zelfs oproept tot een boycot van de vrt, reageert West-Vlaams provinciegouverneur Carl Decaluwé misnoegd. “Dit is een zeer ongelukkige beslissing. Voor mij ruikt dat naar eenheidsworst en een vorm van besparing”, zegt hij aan Belga.

Volgens Decaluwé mist de openbare omroep een kans om de band met de provincies aan te halen en zal de wijziging de vrt niet ten goede komen. “Gewone ochtendshows kunnen we ook op de andere radiozenders horen. Ik weet niet of West-Vlaanderen zit te wachten op Peter Van de Veire.” Hij zal de situatie aankaarten bij Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V).