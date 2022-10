Ieperse gemeenteraad unaniem voor behoud regioblok Radio 2 West-Vlaanderen

Na eerder steden als Kortrijk en Oostende al opriepen tot het behoud van het Radio 2-regioblok, sluit nu ook Ieper zich daarbij aan. Op vraag van Katrien Desomer (CD&V) wordt er een brief geschreven aan de raad van bestuur van de VRT met de vraag om de beslissing te herzien.

Het was Katrien Desomer van oppositiepartij CD&V die in een extra agendapunt vroeg om een officiële vraag te richten aan de raad van bestuur van de VRT om het schrappen van het West-Vlaams ochtendprogramma van Radio 2 te willen herzien. “Eind augustus 2022 werd bekendgemaakt dat de regionale uitzendingen van Radio 2 zouden worden stopgezet begin 2023. Hier ontstond heel wat commotie rond, niet in het minst in West-Vlaanderen waar ‘start je dag’, het ochtendprogramma van Radio 2 West-Vlaanderen enorm populair is”, aldus Desomer. “De beslissing van de VRT leidde er reeds toe dat verschillende gouverneurs een oproep deden om deze te herzien. Ook de bevoegde Vlaamse minister Benjamin Dalle brak al een lans voor het behoud van het regionaal nieuws. Ondertussen volgden ook verschillende steden die via de gemeenteraad hun steun uitdrukten voor behoud van de regio-uitzendingen van Radio 2, zoals Oostende en Kortrijk.”

Radio is toegankelijk

Vanuit alle fracties was er steun voor de vraag van CD&V, ook bij burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper). “We zitten duidelijk op dezelfde lijn. We dreigen daarmee een ernstig te verzwakken in het communiceren naar de bevolking”, zei Talpe. “Voor ons is dat een kerntaak die moet gebeuren. Radio is ook heel toegankelijk voor heel wat mensen en vooral voor wie wat minder digitaal sterk staat.”

Brief naar VRT

De burgemeester zei dat het schepencollege al op 19 september inging op de oproep van de voormalige Radio 2-stem Nico Blontrock om mee te pleiten voor het behoud van het ochtendblok. “Maar voor ons absoluut geen probleem om met de volledige gemeenteraad mee te gaan ondersteunen. Ik stel voor om niet enkel een brief te schrijven naar de raad van bestuur van de VRT, maar ook naar bevoegde minister Benjamin Dalle, die wellicht wat meer druk kan zetten om de beslissing te herzien.” (TOGH)