Blankenberge reageert verslagen op overlijden Nicole Josy

Ook in Blankenberge wordt met grote verslagenheid gereageerd op het overlijden van Nicole Josy. Samen met haar wederhelft Hugo Sigal draaide ze er negen seizoenen lang mee in de zomershow van Het Witte Paard.

“Nicole en Hugo hebben onze zomerrevue door en door gekend. Ook lang nadat ze er zelf in te zien waren, bleven ze trouw komen kijken. Afgelopen zomer was het de eerste keer dat we ze hier niet gezien hebben”, zegt zaakvoerder Ben Van den Keybus. Zijn nichtjes stonden ooit naast Nicole en Hugo op het podium als ‘de Bibi’s’. “We zullen ons Nicole voor altijd blijven herinneren als een hele toffe madam.”

Helikoptervlucht

Michel Van den Brande was al jaren bevriend met het showbizzkoppel. “Ik heb ooit een helikoptervlucht voor hen geregeld vanuit Deurne, Nicole had nog nooit in een helikopter gevlogen en droomde daarvan. Ze vond het fantastisch. Ik ging in Blankenberge ook geregeld met hen uit eten. Daarna trokken we samen naar de revue. Nicole was een fantastische madam, iemand op wie je kon bouwen. Heel down to earth ook: Nicole en Hugo zijn ondanks hun bekendheid altijd heel gewone mensen gebleven. Ze waren een voorbeeldkoppel voor velen: meer dan vijftig jaar lang waren ze dag en nacht samen, nooit hadden ze ambras. Voor Hugo breken nu moeilijke tijden aan”, klinkt het.