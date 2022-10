Al 27 burgemeesters zeggen neen tegen Peter Van de Veire: West-Vlaams verzet tegen ‘nationalisering’ van Radio2 blijft groeien

De plannen om het regionale aanbod van Radio2 drastisch af te slanken, blijven op protest stuiten. Oud-presentator en coryfee Nico Blontrock contacteerde alle West-Vlaamse burgemeesters om hun ongenoegen te uiten én lanceerde ook een petitie. Mét resultaat, want 27 burgemeesters en meer dan 1.000 luisteraars tekenen al verzet aan. “Mijn doel? De VRT overtuigen om alles bij het oude te laten.”

Eind augustus maakte VRT bekend dat vanaf 1 januari het regionale aanbod van Radio2 zal afbouwen. Het ochtendblok van Start je Dag ruimt plaats voor een nationaal programma met Peter Van de Veire.

Het nieuws kwam bij veel trouwe luisteraars als een bom binnen, niet in het minst bij Nico Blontrock (59). De Bruggeling is sinds 2019 cultuurschepen voor CD&V, maar bracht zo goed als zijn hele carrière bij Radio2 door.

“Mijn doel? Zorgen dat alles bij het oude blijft” – Nico Blontrock, oud-Radio2-presentator

In drie decennia tijd groeide Nico uit tot een van dé stemmen van de zender. “Ik was er echt niet goed van”, geeft hij toe. “De plannen halen het DNA van Radio2 onderuit. Plus: waar stopt dit? Avondpost is al nationaal, enkel Middagpost zal nog vanuit elke provincie gemaakt worden. Ik vrees ook voor het voortbestaan dáárvan.”

Mail naar 64 burgemeesters

Nico Blontrock beschouwt Start je Dag als een van de grootste troeven van Radio2. “De show bereikt honderdduizenden West-Vlamingen, maar er zijn ook luisteraars die net over de grens in Oost-Vlaanderen, Noord-Frankrijk en Zeeuws-Vlaanderen wonen. Voor heel veel mensen is het een vaste waarde in hun dagelijks bestaan.”

Dat er meer regionaal nieuws zou gebracht worden, juicht Nico toe. “Maar het stelt me niet gerust”, zegt hij. “Het gaat om zoveel meer. De West-Vlaamse weerman die ‘s ochtends zijn weerpraatje brengt, de lokale krantenverkoopster die haar licht op het regionieuws laat schijnen en vooral om de interactie met de West-Vlaming zélf.”

“En eerlijk, ik ben als Bruggeling niet geïnteresseerd in wat er in Hasselt gebeurt. Omgekeerd zal hetzelfde gelden. Peter Van de Veire vind ik een absolute klasbak. Maar vanuit Brussel een ochtendshow presenteren is compleet anders dan vanuit Kortrijk, waar je haast letterlijk tussen je luisteraars staat.”

Net daarom wilde Nico niet langs de zijlijn blijven staan. “Ik heb dertig jaar lang mee mogen timmeren aan het sterke merk dat Radio2 West-Vlaanderen op vandaag is. Ik beschouw het zelfs als mijn morele plicht, want deze zender is mijn kindje.” Daarom besloot Blontrock om alle 64 West-Vlaamse burgemeesters te mailen. “Ik roep hen op om sámen het tij te doen keren, want dit mogen we niet zomaar laten passeren.”

Nog tot begin december actie

Tot nu toe bezorgden 27 burgemeesters Nico hun steun en tekenden meer dan duizend bezorgde luisteraars de petitie die hij in tal van dagbladhandels, slagerijen en buurtwinkels lanceerde. “Bemoedigend, want dat bewijst dat ook de gewone West-Vlaming hiervan wakker ligt. Zonder hen trouwens geen toekomst voor de radioplannen.”

Het doel van Nico Blontrock is duidelijk. “Ik wil de plannen tegenhouden. Nog tot begin december blijf ik handtekeningen verzamelen en hoop dat tegen dan álle West-Vlaamse burgemeesters mijn strijd steunen.”

“Dan zal ik alle handtekeningen aan het VRT-directiecomité overhandigen, maar ook mediaminister Benjamin Dalle (CD&V) en gouverneur Carl Decaluwé krijgen een kopie. Radio2 West-Vlaanderen is een ankerpunt binnen onze provincie. In een steeds globaler wordende wereld is regionaal nieuws van groot belang. Daar wil ik voor vechten.”

Eind september tekende de volledige provincieraad al een motie voor het behoud van de regionale ochtendprogrammering. Die werd door alle fracties ingediend en is gesteund door de gouverneur en de deputatie.

VRT: “Juiste beslissing”

VRT begrijpt de emotionele reactie van Nico Blontrock. “Maar we weten ook dat Nico open van geest is, dus hopen we dat hij de vernieuwingen een kans geeft.”

“We zijn ervan overtuigd dat we de juiste beslissing hebben genomen en zullen die niet omkeren. Radio2 is de afgelopen weken met veel burgemeesters in overleg gegaan. Die gesprekken waren constructief en heel wat gemeenten staan positief tegenover onze nieuwe manier van werken.”

Teken de petitie van Nico Blontrock via deze link.