Radio 2 start ochtend met nieuwe show ‘Goeiemorgen Morgen’: “Lokale gevoel is verdwenen”

Maandagmorgen 23 januari presenteerde Peter Van de Veire samen met Kim Van Oncen de nieuwe ochtendshow ‘Goeiemorgen Morgen’ op Radio 2. De show komt er in de plaats van het regionale ochtendblok ‘Start Je Dag’, dat per provincie ingevuld en gepresenteerd werd. Het nieuwe deuntje klinkt aanstekelijk en de show mist zijn insteek om de dag met een positieve noot te starten zeker niet. “Maar het lokale gevoel, dat Radio 2 tot voor kort aan dag wist te brengen, verdwijnt”, zo oordeelt ex-presentator Nico Blontrock.

Voortaan zal Radio 2 de dag gezamenlijk starten met alle luisteraars in heel Vlaanderen. Peter Van de Veire presenteert samen met Kim Van Oncen de nieuwe ochtendshow ‘Goeiemorgen Morgen’, geïnspireerd op de gelijknamige hit van Nicole en Hugo. “We vonden de nieuwe naam heel erg vrolijk klinken en het weerspiegelt goed wat we met het programma willen doen”, vertelde Peter Van de Veire bij de onthulling van de naam. En in dat opzet was de show in de eerste uitzending alvast geslaagd.

“Ik hoop dat de Radio 2-luisteraar er evenveel deugd van zal hebben als wij hebben gehad in onze carrière” – Hugo Sigal

Hugo Sigal was logischerwijze de eregast van de allereerste uitzending ‘Goeiemorgen Morgen’. “Nicole en ik hebben dit liedje een miljard keer gezongen, met hart en ziel. We hebben altijd geprobeerd om mensen gelukkig te maken. Het is een titel waar je veel courage uit haalt en we hopen dat de Radio 2-luisteraar er evenveel deugd van zal hebben als wij hebben gehad in onze carrière. Het is alleen jammer dat ‘ons Colleke’ het niet heeft mogen meemaken. Maar ze hangt hier bij mij in mijn hangertje.”

Lokale gevoel verdwijnt

Op het schrappen van de regionale uitzending ‘Start Je Dag’ kwam heel wat protest. Veel regionale besturen dienden een motie in tegen de beslissing om het ochtendblok te nationaliseren. Ook Facebookgroepen, zoals ‘Radio 2 West-Vlaanderen moet blijven’, leefden terug op. Onlangs werden de lokale politici in Brussel uitgenodigd, waar Peter Van de Veire hen verzekerde dat Radio 2 op lokale verhalen zal blijven inzetten.

Margaux van de Regio zat voor de eerste uitzending bij de beiaardier van Dendermonde. © Radio 2

Reporter Margaux van de Regio neemt tijdens het ochtendprogramma de rol op zich om in de provincies op zoek te gaan naar de lokale verhalen. Om 6.30, 7.30, 8.30 en 9.30 uur klinkt nog steeds een uitgebreid regionaal nieuwsbericht en dat wordt nu nog aangevuld met een korte update op het uur. Maar toch gaat met het verdwijnen van ‘Start Je Dag Radio 2 West-Vlaanderen’ een groot deel van de lokale verankering verloren.

“Het West-Vlaamse gevoel is compleet verdwenen. Het is een nationale ochtendshow met enkele lokale insteken, zoals de andere” – Nico Blontrock

Tijdens de eerste uitzending lag de focus vooral op Dendermonde. Maar met één persoon wordt het zo goed als onmogelijk om de verschillende mooie verhalen uit iedere provincie op een geslaagde manier te brengen. Hilde Crevits deelde deze ochtend een bericht dat haar hart bloedt nu het regionale programma officieel verdwenen is. (Lees verder onder het bericht)

Ook Nico Blontrock uit Brugge, ex-presentator bij Radio 2 West-Vlaanderen, luisterde mee naar de nieuwe ochtenduitzending. “Door het verdwijnen van de krantenbabbels, het regionale weerbericht enzovoort is het West-Vlaamse gevoel in de show compleet weg. En dat was net waar ik zo bang voor was. Ik heb niets tegen Peter of Kim als presentatoren. Maar de ochtendshow is een nationaal programma geworden met hier en daar een lokale insteek, zoals er al zoveel programma’s zijn. Het is jammer dat Radio 2 alle protesten van de luisteraars hierover naast zich heeft neergelegd.”

‘Middagpost’ blijft

“Er zit natuurlijk nog wel West-Vlaams nieuws in de show, door de regionale nieuwsberichten. Het zou er nog aan mankeren dat ze die ook schrappen. Voor mij zal het geen deel van mijn ochtendritueel worden. Maar het is wat het is en het zal wel wennen zeker? Na het schrappen van de avondshow en nu het ochtendblok houd ik mijn hart vast voor de middaguitzending ver enkele jaren”, besluit Blontrock.

Radio 2 verzekerde dat het regionale programma ‘Middagpost’ wel zal blijven bestaan.