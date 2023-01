Peter Van de Veire sust West-Vlaamse politici in Brussel: “We blijven inzetten op regionale verhalen”

Dinsdag hebben radiopresentator Peter Van de Veire en VRT-baas Frederik Delaplace enkele West-Vlaamse politici verwelkomd in Brussel, samen met een twintigtal andere fans van Radio 2. Ze willen dat de radiozender belang blijft hechten aan regionale berichtgeving.

Brugse politici Annick Lambrecht (Vooruit), Doenja Van Belleghem (CD&V) en Sandrine De Crom (Open VLD) hadden tijdens de Brugse gemeenteraad vorige herfst tevergeefs en motie ingediend voor het behoud van de regionale nieuwsberichtgeving op Radio 2. Verder waren ook gedeputeerde Bart Naeyaert, burgemeester van Poperinge Christof Dejaegher en zijn schepen Loes Vandromme aanwezig, naast gemeenteraadslid Stefaan Bonte (CD&V) van Zwevegem.

Start op 23 januari

Toevallig dinsdag pakte de VRT uit met een persbericht waarin gemeld werd dat de nieuwe ochtendshow ‘Goeiemorgen Morgen!’, met de populaire presentator Peter Van de Veire, op 23 januari van start gaat. Het protest van onder meer provinciegouverneur Carl Decaluwé en de drie Brugse gemeenteraadsleden heeft weinig opgeleverd.

De VRT hervormt vanaf volgende week de regionale ochtendblokken op Radio 2. Het betekent dat de populaire ochtendshow ‘Start je dag’ van Radio 2 West-Vlaanderen verdwijnt. Unaniem vroeg de Brugse gemeenteraad eind vorig jaar om die schrapping ongedaan te maken. “De publieke omroep moet sterk blijven inzetten op regionaal nieuws en regionale verhalen”, stelt initiatiefneemster Annick Lambrecht.

Margaux van de regio

Regionale berichtgeving blijft volgens de VRT in ‘Goeiemorgen Morgen!’ erg belangrijk. Daarvoor rekenen presentatoren Peter Van de Veire en Kim Van Oncen op ‘Margaux van de regio’. Margaux Bogaert trekt elke dag naar een andere plek in Vlaanderen, op zoek naar een boeiend verhaal. Zij werkte al als redactrice en reporter bij ‘De inspecteur’ en ‘Radio2 Spits’ en doorkruiste als Ladybiker ons land.

“Op termijn willen we evolueren naar een actieve nieuwsgaring waarbij mensen ons zelf zaken insturen”

“Margaux gaat tussen de mensen staan, de verhalen bij de mensen zoeken”, legt Van de Veire op de website van VRT uit. “Op termijn willen we evolueren naar een actieve nieuwsgaring waarbij mensen ons zelf sturen: je moet in mijn streek eens naar dit of dat komen kijken. Alles gaat live zijn, je gaat Margaux ook kunnen zien wanneer ze op pad is, dat krijgt een online luik op Instagram, zo gaan we iets nieuws maken dat bij Radio2 tot nu nog niet aan de orde was.”

Afwachten

Hoe evalueren de drie Brugse politica’s het onderhoud met radiopresentator Peter Van de Veire en VRT-baas Frederik Delaplace? Anick Lambrecht: “We hebben een zeer interessante uiteenzetting gekregen van ceo Frederik Delaplace en programmamaker Peter Van de Veire, die ons toch enigszins geruststelde van de grote waarde die men aan regionaal nieuws blijft geven voor de toekomst.”

Annick, Sandrine en Doenja bij de VRT. Foto’s met Peter Van de Veire mochten niet…. © gf

“We gaan nu even afwachten en kritisch kijken hoe de nieuwe format werkt en hoe de West-Vlamingen het onthalen. De start van de nieuwe ochtendshow is maandag om 6 uur…”