Manu Van Acker ‘vlamt’ doorheen Vlaanderen en Brussel voor De Warmste Week: “Mijn lederhosen liggen al klaar!”

Vanaf vandaag trekt MNM-gezicht Manu Van Acker, samen met Studio Brussel-stem Pien Lefranc, doorheen 319 (!) gemeentes in Vlaanderen en Brussel. Als Vlammende Reporters gaan ze op zoek naar de vele acties en verhalen rond De Warmste Week. Vanavond is hij ook te zien in De Slimste Mens ter Wereld. “Het is een pittige periode, ja, maar zo geweldig plezant.”

Van een uitdaging gesproken: als Vlammende Reporter sjeest MNM-dj Manu Van Acker doorheen Vlaanderen en Brussel om polshoogte te nemen van de vele acties die op poten worden gezet voor De Warmste Week. Maar liefst 319 gemeentes wil hij samen met Pien Lefranc afvinken. Starten doet Manu aan de andere kant van het land, en als alles goed gaat eindigt hij op kerstavond op ’t Zand in Brugge.

Wij spraken hem vlak voor zijn vertrek, waarbij hij zijn enthousiasme niet kon wegsteken. “Ik kijk er écht naar uit om te beginnen. Al was het wel efkes schrikken om mijn hoofd zo groot op de auto geplakt te zien”, lacht Manu. “We zitten met een fantastisch team rond ons, die uitgespit heeft waar er leuke verhalen te rapen zijn. En dat zijn er heel wat. Zo is er een jong gastje die voor een vrije bijdrage op ramen een vlammetje gaat tekenen. Of iemand die in zijn tuin een mini-après-ski-party organiseert. De redactie liet al weten dat ik lederhosen moest voorzien, en die liggen al klaar.” (lacht)

“Het is een pittige periode, ja, maar zo geweldig plezant. Ik ben een sociaal beestje en kan niet wachten om al die mensen te ontmoeten die zo hun best doen om centjes in te zamelen. Naar welke stad ik het meest uitkijk? Oostende, natuurlijk. Dat staat voor de laatste avond gepland en ik heb al het plan opgevat om een kroegentocht te organiseren met de crew.”

“Ik heb zelf nog geld ingezameld voor De Warmste Week. Om nu opeens aan de andere kant te staan… Fantastisch.” © VRT

Op kerstavond komen Manu en Fien dan aan bij de buitenstudio in Brugge. “Ik heb zelf nog meegedaan met acties op school, waarbij we dan aan het Glazen Huis onze centjes afgaven. Het is heel raar om nu opeens aan de andere kant te staan.”

Vorig jaar was Robin Keyaert nog reporter voor De Warmste Week, en dit jaar slaat hij zijn kamp op in Brugge. Volgend jaar iets voor Manu dan? “Ah, daar had ik nog niet aan gedacht. Het is niet zo dat er een logische planning is daarin, maar als ze het mij zouden vragen, zeg ik daar heel graag ‘ja’ op. Natuurlijk. Dat is echt een jongensdroom, van toen ik nog met mijn speelgoed-dj-set radio maakte. Maar ik ben al heel blij met deze kans.”

Voor Manu is deze actie de kers op de taart na een heus boerenjaar. De MNM-dj was dit voorjaar vaste gast bij ‘Café De Mol’, waarbij er nagepraat werd over het populaire programma. En in april kreeg hij een eigen rubriek in Iedereen Beroemd. Dit najaar was hij onder meer te zien in ‘De Slimste Mens ter Wereld’ en straks nog in ‘Switch’. En dat hij een ‘manusje-van-alles’ is, bewees hij nog wat eerder met een leuke rol in ‘Nonkels’, waarvan volgend jaar een tweede seizoen zit aan te komen. In 2024 mogen we overigens ook een volwaardig programma van Manu verwachten. In ‘Het Perfecte Plaatje’ op Play4 leidt hij bekende Vlamingen op tot volwaardige fotograaf. “Begin januari gaan we verder met de opnames, maar het is erg plezant om te doen. Ik kijk zo hard uit naar die eerste beelden.”

Vanavond maakt Manu zijn rentree bij De Slimste Mens: “Ik had het echt niet verwacht!” © Play4

En veel mensen ook naar zijn tweede passage in De Slimste Mens, nadat hij heropgevist wordt voor de finaleweken. “Ik was zó blij toen ze mij belden. Ik had het totaal niet verwacht. Mij maakt het niet uit of ik er straks één, drie of honderd keer in zit. En ja, toen ik de vorige keer verloor, kwam dat harder binnen dan ik zelf had verwacht. Die quiz neemt zo snel je leven over, en dan voelde het als falen, terwijl dat niet zo is. Maar het was ook snel verteerd. Maar ik ben wel geschrokken van het aantal reacties die ik kreeg. Die fijne berichtjes deden wel deugd.”

Net als zijn vakantie binnenkort. “Mijn moeder vroeg of ik bij haar kerstavond zou vieren, maar ik denk dat ik na onze finish in Brugge gewoon een kroket naar binnen stamp en in mijn bed kruip. (lacht) Daarna heb ik even vakantie en dat zal wel een moment zijn om efkes te landen, en ook na te denken over wat voor mooie dingen mij het afgelopen jaar overkomen zijn. Maar zover zijn we nog niet. Eerst nog eens keihard vlammen!”

De avonturen van Vlammende Reporters Manu en Pien zijn vanaf maandag 11 december elke dag te horen en te zien op MNM, Studio Brussel en VRT MAX. Ook in Iedereen beroemd kan je de reis door heel Vlaanderen en Brussel volgen.