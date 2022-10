Onze virtuele Rode Duivel Jonas Decorte zoekt ploegmakkers: “Neem het van mij aan, eSports is pure topsport”

Straks vuren we massaal Kevin De Bruyne en co aan op weg naar de wereldtitel in Qatar, maar ook in de wereld van de videogames gooien we hoge ogen. Met dank aan onder andere Jonas De Corte (22). De Oostkampenaar vertegenwoordigt als eDevil ons land op FIFA 23 en wil doorstoten tot de wereldtop. “Aanvankelijk begrepen mijn ouders niet goed wat ik met FIFA deed, maar nu zijn ze er trots op”, zegt hij.

eSports is big business. In het wereldje gaan honderden miljoenen euro’s rond en wedstrijden kunnen op steeds meer belangstelling rekenen. In mei vond in een bomvol Antwerps Sportpaleis nog de finale van het WK Counterstrike plaats, maar ook FIFA 23 – de populairste voetbalgame van deze planeet – is hotter dan ooit.

Komende week organiseert de Koninklijke Belgische Voetbalbond vier online kwalificatietornooien om nieuw talent te strikken. Anderhalf jaar geleden wist Jonas De Corte uit Oostkamp zo door te stoten naar de RBFA eSports Academy en heeft hij al vijf wedstrijden als eDevil op zijn palmares prijken.

“In het nationaal stadion van Warschau zagen vele tienduizenden fans ons winnen”

Begin volgend jaar start hij ook als vaste Pro FIFA Player voor OH Leuven en wil hij verder de mondiale ranglijst beklimmen. “Daar sta ik nu 840ste op”, zegt hij. “Maar ik wil zo snel mogelijk tot de beste 200 FIFA-spelers ter wereld behoren. De top, met andere woorden.”

Clash met Polen

Zijn eerste FIFA-stapjes zette Jonas jaren geleden al, maar veel verder dan het recreatieve potje voetbal onder vrienden raakte hij niet. “Tot de coronacrisis toesloeg”, glimlacht hij. “Ik voetbalde toen bij KFC Varsenare, maar plots vielen alle wedstrijden en trainingen weg. Ik had een zee van tijd en begon wat intensiever FIFA te spelen”, legt de IT’er bij Inetum-Realdolmen uit.

“Ik volgde online les, sliep en speelde FIFA. Dat was tijdens de pandemie in 2020 zowat mijn leven.” Jonas had al snel door dat hij wel aanleg had. “Ik maakte razendsnel vorderingen”, gaat hij verder.

“Ik zat elke dag minstens twee uur aan mijn PlayStation 5, tijdens de weekends liep dat op tot zeven à acht uur per dag. Ik begon op YouTube en het gameplatform Twitch ook andere spelers te volgen en schreef me in voor online tornooitjes van Sporza. Waar ik ook de finale haalde.”

Ondertussen is JONASDC2 – zijn alter ego in FIFA 23 – een gevestigde waarde in eigen land. Het voorbije seizoen was hij reservespeler bij OH Leuven, in januari start hij als eerste gamer van dienst. Hij stootte intussen ook door tot het selecte kransje eDevils van de Koninklijke Voetbalbond. “Een droom die in vervulling ging”, glundert hij.

“Ik heb onder andere Noord-Ierland al twee keer verslagen en tegen Slovakije ging ik met 3-4 nipt de boot in. Maar dé kers op de taart was Polen-België in juni. De echte Rode Duivels moesten er toen voor de Nations League de wei in, wij mochten bij wijze van voorprogramma de virtuele clash uitvechten. Onze consoles stonden in de spelerstunnel van het Nationaal Stadion in Warschau opgesteld, onze match werd op alle grote schermen in de arena uitgezonden. Tienduizenden fans zagen ons met 0-1 winnen. De max.”

Mental coach

Jonas beschouwt het als een serieuze zaak. “De man in de straat zal het nog altijd als een videospelleke wegzetten, maar het is zoveel meer dan dat. Elke Belgische club in 1A heeft zijn eigen FIFA-speler(s) en we worden ook steeds meer voor vol aanzien.”

© Tom Brinckman

“Bij de eDevils krijgen we coaching op vlak van gameplay, maar worden we ook door een mental coach bijgestaan. In het buitenland, waar de sport nog veel groter is, krijgen mijn collega’s zelfs strakke voedings- en trainingsschema’s voorgeschoteld.”

Zelf traint Jonas vijftien tot twintig uur per week. “Broodnodig om mijn niveau op peil te houden en bij te schaven. Nu behoor ik al bij de beste duizend FIFA-spelers ter wereld, maar ik wil nóg beter worden.”

Geen prof

Aan een profstatuut denkt hij niet. “Dat is in ons land niet evident. Enkel kerels als Stefano Pinna (onder contract bij KRC Genk, red.) zijn al zo ver. Ik geniet gewoon van het competitieve aspect. Voor het geld moet ik het niet doen. Bij OH Leuven krijg ik voor elke match een klein bedrag, maar het gaat me vooral om het sportieve aspect.”

“Neem het van mij aan: eSports is pure topsport. Je moet constant gefocust zijn, jezelf verzorgen en met de kleinste details rekening houden. En dat begint de buitenwereld stilaan ook te beseffen. Aanvankelijk begrepen mijn ouders en familie amper wat ik aan het doen was, nu zijn ze trots op wat ik als FIFA-speler bereik.”

En als hij dan toch mag dromen, hoopt Jonas om ooit als Pro FIFA Player bij Club Brugge aan de slag te kunnen gaan. “De club van mijn streek, hé”, knipoogt hij. “En waarom niet ooit wereldkampioen worden met de eDevils? Dat zou het helemaal afmaken.”

Amateurgamers die willen deelnemen aan het kwalificatietornooi van de KBVB, vinden alle info via deze link.