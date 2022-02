Lies kleurt je dag: “Het perfecte cadeau voor Queen Elizabeth? Dat vind je in de Stock-Depot in Zulte”

Dag Lies! Een goeie week achter de rug?

“Op persoonlijk vlak wel, maar het verhaal van Rayan, de Marokkaanse kleuter die zijn val in die waterput niet overleefd heeft, is toch onder mijn vel gekropen. We hebben dringend een portie goed nieuws nodig.”

Klopt. Zeg eens, waar viel je oog op?

“De ontknoping van de Africa Cup, een tornooi dat bij ons onterecht veel te weinig aandacht krijgt. Het gaat er misschien vaak chaotisch aan toe, maar daar is voetbal nog écht een feest, weg van de keiharde business.”

Met een mooi Belgisch verhaal, trouwens.

“Wat Tom Saintfiet met Gambia gepresteerd heeft, daar moeten we als Belg apetrots op zijn. Het landje telt hoop en al 2,5 miljoen inwoners, maar schopte het tijdens zijn eerste deelname tot de kwartfinale. Dankzij ‘onze’ Tom. Die man moet dringend meer erkenning in eigen land krijgen. En een kans in 1A!”

Waarvan akte. Wat maakte je nog blij?

“De zeventigste verjaardag van Queen Elizabeth op de Britse troon heb ik op de voet gevolgd. Dankzij mijn verleden bij Royalty heb ik ergens een band met haar. Ik was er de Windsor-watcher en wist gaandeweg alle details van prins William en co. Ik ben zelfs nog met twee collega’s van toen naar Londen afgezakt om alle royals net voor het kerstdiner Buckingham Palace te zien binnen rijden. We waren zelfs op de paparazzifoto’s te zien!”

Zeven decennia ‘in office’. Zie je je het zelf doen?

“Neen, gij! Chapeau voor Lilibeth. En toch is het geen wereldrecord. De Franse koning Louis XIV regeerde 72 jaar, op 27 mei 2024 kan ze het wereldrecord kloppen. Nog even volhouden, maar de Queen is gezegend met fantastische genen.”

Dichter bij huis nog iets opgemerkt?

“Ik zag op sociale media de filmpjes van Wim Soenens, de zaakvoerder van Stock-Depot in Zulte, passeren. Hi-la-risch. In zijn eigen stijl prijst hij er zijn marchandise aan en het pákt gewoon. Ik was meteen verkocht. Zijn filmpje over de fietshelmen al gezien? Moet je zeker bekijken!”

De volgende keer dat je de oversteek naar Ruddervoorde maakt: een ‘détour’ langs Zulte?

“Wie weet… Misschien vind ik er wel het perfecte geschenk voor Queen Elizabeth!” (lacht)