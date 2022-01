Lies kleurt je dag: “Eli Iserbyt zou een verdiende wereldkampioen zijn”

Lies Vandenberghe zette bij onze krant haar eerste mediastapjes, nu ziet ze als VTM-anker constant nieuws passeren. Wekelijks deelt ze met onze redacteur Philippe Verhaest de berichten waar ze blij van wordt.

Opnieuw vrijdag, Lies! Hoe was de week?

(blaast) “We hebben er net tien dagen quarantaine op zitten. Corona had zowel Maarten als ikzelf stevig te pakken. Doodmoe, alle symptomen van een serieuze griep… De combinatie met een kerngezonde en hyperactieve, vrolijke peuter in huis was geen evidentie, maar we hebben het overleefd. Op naar betere tijden!”

Dat kan je wel stellen. Kon je tussen de ontspoorde coronabetogingen, dreigende Russen en wanpraktijken bij ‘The Voice’ in Nederland nog goed nieuws vinden?

“Gelukkig wel. Ik kijk enorm uit naar het WK veldrijden van zondag. Onze Belgen hebben het momentum mee, want van de echt gróte kleppers staat enkel Tom Pidcock aan de start. En mocht Eli Iserbyt winnen, wordt het een zeer mooi weekend. Ik heb het wel voor hem. Een hardwerkende, bescheiden West-Vlaming.”

Wat viel je verder nog op?

“Ik denk niet dat we het erg goed beseffen, maar een van de meest begenadigde voetballers van deze planeet heeft een Belgische identiteitskaart op zak. Kevin De Bruyne heeft nu evenveel assists als David Beckham in de Premier League: tachtig stuks. En straks zal hij daar los over gaan. Een Belg die een van dé voetbaliconen aller tijden bijbeent en zal inhalen… Daar mogen we niet licht over gaan. En opnieuw: ook KDB is de eenvoud zelve. Bling bling interesseert hem niet, zijn familie komt op de eerste plaats.”

Genoeg sport voor deze week. Nog zaken die je een glimlach bezorgen?

“Dinsdag (1 februari, red.) start Tournée Minérale opnieuw. Een initiatief dat ik alleen maar kan toejuichen. Mijn persoonlijke periode zonder alcohol duurt ondertussen al anderhalf jaar, ik kan het iedereen aanraden.”

Vertel.

“Sinds Maarten en ik proberen zwanger te raken van een tweede kindje, heb ik alcohol volledig uit mijn leven gebannen. Een van mijn beste beslissingen ooit. Je kruipt elke dag met een frisse kop uit bed, je bent alerter, het is goed voor je lijn en het geeft je humeur een positieve boost. Ik hoor vaak dat mensen een drankje nodig hebben om ‘in the mood’ te raken, ik heb ondervonden dat daar niks van aan is.”

Lies Vandenberghe blijft dus de rest van haar leven nuchter.

(lacht) “Dat zal je me nu ook niet horen zeggen. Ik zal, na de geboorte van ons tweede kindje, nog wel eens genieten van een Duvel of Omer, maar het aanbod aan alcoholvrije alternatieven is minstens even interessant. Eén iets is wel zeker: ik zal blijven klinken op het leven.”