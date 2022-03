Lies kleurt je dag: “De glimlach wordt dé comeback van het jaar!”

Lies Vandenberghe zette bij onze krant haar eerste mediastapjes, nu ziet ze als VTM-anker constant nieuws passeren. Wekelijks deelt ze met onze redacteur Philippe Verhaest de berichten waar ze blij van wordt.

Dag Lies! De lente lijkt definitief in het land. Welk goed nieuws verscheen er op je radar?

“Ik kus mijn beide handen dat ik op een sportredactie mag werken, want daar valt dezer dagen tenminste nog wat te vieren. Ik heb genóten van Lotte Kopecky, zeg. Haar overwinning in de Strade Bianchi: allesbehalve gestolen. Het was de kers op de taart van een prachtig koersweekend.”

Eentje waarin de dames voor één keer de heren overvleugelden…

“Toch de max om te zien hoeveel aandacht Lottes triomf kreeg? Ze verdient het meer dan wie ook. Ze is al jaren een van de grote voorvechters voor meer aandacht voor het dameswielrennen en gelijke lonen, nu heeft ze eindelijk die grote klassieker op haar palmares prijken. Er zal een grote last van haar schouders gevallen zijn.”

En we weten allemaal: wie zonder druk koerst…

“Is tot grote dingen in staat. Schrijf Lotte nu al maar op voor de Ronde van Vlaanderen. En na het voorjaar mag ze van mij een deugddoende rustpauze nemen.”

Tips waar ze naartoe zou kunnen?

“Misschien naar Disneyland Parijs? Het pretpark bestaat dertig jaar en is ook mijn all time favourite. Ik ben echt gek op alles wat met Disney te maken heeft. Georges heeft op zijn kamer ook al zo’n gigantisch grote Mickey Mouse blinken.”

Dus: deze zomer richting Marne-la-Vallée?

“Maarten is niet meteen de grootste pretparkfanaat, maar we werken er aan. Eerst een tripje richting Plopsaland De Panne, daarna hopelijk naar Disneyland Parijs. En dan een familieselfie met Pocahontas, want dat was mijn bijnaam op de schoolbanken. Blijkbaar lijk ik wat op de indianenprinses…”

Ook belangrijk: vanaf nu mag je tijdens uitjes het meest vervloekte accessoire van de afgelopen twee jaar weer in de kast laten.

“Klopt! Geen mondmaskers meer, zeg! Het rijk der vrijheid lijkt eindelijk aangebroken. Eerlijk? Het is een verademing, al voelde het de eerste dagen nog wat onwennig. Weet je dat ik nu collega’s en mama’s aan de schoolpoort voor het eerst zonder zo’n masker gezien heb? Surreëel.”

Maar het doet deugd.

“Zeker! We zien weer mensen glimlachen. Dat is voor mij de comeback van het jaar!”