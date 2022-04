Geert Bekaert ziet Britten terugkeren naar Ieper: “Menenpoort blijft hét offersymbool van de Eerste Wereldoorlog”

Privé: Geert werd geboren in 1961 in Beselare. Hij heeft nog twee broers en twee zussen: Judith, Zenon, Koen en Marleen. Hij heeft drie kinderen: Lien (35), Tim (33) en Ben (30). Er zijn ook al drie kleindochters.

Opleiding: Na de kleuter- en lagere school in Beselare volgde Geert het middelbaar in het VTI in Ieper, waar hij eindigde in de richting A2 Bouw. Daarna studeerde hij voor landmeter in Brussel. Hij volgde hij ook een postgraduaat in de bedrijfskunde aan de Kulak en een MBA in Leuven.

Loopbaan: De eerste 15 jaar van zijn loopbaan was Geert actief in de bouw. Nadien werkte hij zo’n 20 jaar op directieniveau in de firma Renson. Sinds 2019 is hij area director van de Commonwealth War Graves Commission in West- en Zuid-Europa.