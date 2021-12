IJsroomfabrikant Missault uit Brugge bereidt 30.000 kerstbûches in drie weken

Tijdens deze ‘feestmaand’ in coronatijd draait de Brugse ijsfabrikant Missault meer dan ooit op volle toeren. “We vervaardigen in drie weken tijd meer dan 30.000 bûches en andere ijsbereidingen op ambachtelijke wijze, volgens de uit 1945 daterende recepten van stichter Cyriel Missault”, zegt zaakvoerder Simon Ronse.

Met de komst van de Koen Willequet (56) en zijn neef Simon Ronse (29) is de Brugse ambachtelijke roomijsfabrikant Missault sinds 1 november 2018 opnieuw in familiale handen. Want in 2013 was het bedrijf, na drie generaties binnen de familie Missault-Vanhee, overgenomen door de groep rond de Ieperse biobakkerij De Trog.

“We zijn weliswaar Oost-Vlamingen, maar houden deze familietraditie in eer”, benadrukt Simon Ronse. “Tal van onze klanten zijn opgegroeid met Missault. Als kind zijn ze met opa of oma nog naar de Brugse bakker en patissier Cyriel Missault in de Smedenstraat en later in de Gistelse Steenweg getrokken om een bolletje ijs.”

Overname

“Cyriels ijsbereidingen vielen zo in de smaak van zijn buren en van de Brugse restaurants, dat hij in 1945 een ijsroomfabriekje opgestart heeft. Dochter Ingrid nam nadien de zaak over, samen met haar man Eddy Vanhee. Hun twee zonen, de derde generatie, verkochten het bedrijf in 2013 aan de groep De Trog.”

De nieuwe zaakvoerders zijn afkomstig uit de streek van Ronse en Kluisbergen, ze komen uit een totaal andere branche. “Mijn oom Koen zocht een nieuwe uitdaging, na de overname van zijn Willequet Quality Potatoes door de groep Agristo uit Wielsbeke tien jaar geleden. Ikzelf was consultant en was bij Deloitte adviseur van Koen bij de overname van Missault. Het was mijn laatste opdracht als adviseur, want mijn oom en ik besloten om samen Missault te kopen”, vervolgt Simon Ronse.

Topmomenten

Momenteel telt Missault naast de twee zaakvoerders negentien personeelsleden voor de ambachtelijke bereiding van ijs vanuit de fabriek in de Grasdreef in Sint-Michiels. “In drukke periodes nemen we twee à vier extra medewerkers in dienst. Er zijn drie topmomenten in de loop van het jaar: de communies met de ijslammetjes, de zomer voor het schepijs en natuurlijk de kerstperiode. We kunnen tot duizend liter ijs per uur draaien en bereiden in de feestmaand december meer dan 30.000 bûches en ijstaarten.”

De productie draait dezer dagen op volle toeren bij Missault. “Ik heb het gevoel dat het door de vierde coronagolf nog wat drukker is dan andere jaren”, aldus Simon Ronse. “De winkelbel staat niet stil, we krijgen veel bestellingen. Ik ben blij dat we qua personeelsbezetting opnieuw compleet zijn, ook ons bedrijf is de voorbije twee jaren niet gespaard gebleven van besmettingen. Toen ijsbereiders tijdelijk wegvielen, moesten we noodgedwongen sluiten, omdat we op de aloude, ambachtelijke manier werken.”

Arbeidsintensief

“Onze werkwijze is arbeidsintensief, maar ze levert kwalitatief ijs op. IJstaarten worden per honderd of tweehonderd stuks in vormen gegoten. Elke ijstaart bevat twee of drie ijsparfums en een lekkere vulling. Er zijn tussenlagen, die kun je niet machinaal bereiden. De afwerking gebeurt manueel, met soms tot tien decoratiestukjes. Elke ijstaart wordt individueel uit de vorm gehaald, gedecoreerd en verpakt door onze ijsbereiders.”

“We hebben een eigen winkel bij onze fabriek en leveren ons ijs aan een vijftigtal verkooppunten, verspreid over heel het land. Enkel in de kleinhandel, bij bakkers en traiteurs. En ook in sommige restaurants. Ons ijs is niet te koop in de supermarkten, dat is een bewuste keuze. We willen ons merk wat exclusief houden”, aldus Simon Ronse.

Populair

Wat is nu de meest verkochte ijstaart in deze kerstperiode? Simon Ronse: “Onze topper is en blijft de kerstbûche sibérienne – een ijstaart met mokka en vanille. Wat mij opvalt, is dat in deze coronatijd het consumptiepatroon gewijzigd is. Kerstmis wordt in kleinere groepen gevierd, daarom zijn de kleinere taarten en porties momenteel populair. De traditionele familiefeesten met vijftien aan tafel zijn uitzonderingen, we krijgen nu vooral bestellingen voor kerstbûches voor vier, zes of maximaal acht personen.”

“Mijn persoonlijke voorkeur? Ik eet alles graag qua ijsbereidingen. Maar als ik echt moet kiezen, ga ik voor onze gateau bourbon wegens zijn moderne afwerking en lekker vanille-ijs. De naambourbon alludeert aan vanille-ijs dat bereid wordt met echte vanillestokken. Die worden opengesneden en 24 uren geweekt, voordat ze in de ijsmixer gaan. Je kunt dat zien aan die typische bourbon ijspuntjes. En het smaakt heerlijk!”