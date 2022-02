Uitbaters swingersclub Pourquoi Pas kijken uit naar het weekend: “Eindelijk mag het aan 100 procent!”

De teugels worden gevierd, het land schakelt over op code oranje en dus vallen heel wat beperkingen weg. In Harelbeke zijn het vooral Benny Vandenbroucke (53) en Soraya Vandamme (42) die hunkerend uitkijken naar het startsignaal. Hun swingersclub Pourquoi Pas kende immers nog geen enkele normale dag sinds de opening.

“Geopend tussen twee lockdowns in om dan nagenoeg meteen opnieuw gesloten te worden en dan een heropening maar met stevige beperkingen. Blij dat het allemaal voorbij is!” Het ondernemende koppel transformeerde een bestaande loungebar om in een hippe swingersclub, voorzien van alle toeters en bellen.

Hoge boetes

“Toch hebben we nooit echt kunnen genieten van onze club omdat we altijd moesten feesten met de rem op”, klinkt het. “Mondmaskers, blijven zitten en dan vooral het sluitingsuur waren een echte dooddoener. Eenmaal de mensen goed gelanceerd waren en er toch een beetje sfeer was, moest ik aan iedereen gaan zeggen dat ze naar huis moesten. Van enige uitzonderingen kon geen sprake zijn, we wilden geen enkel risico nemen want de boetes zijn gewoon absurd hoog.”

Open op maandag

Tijdens hun eerste opening probeerde het koppel nog, met enkele creatieve aanpassingen, klanten aan te trekken, zonder succes. “We besloten om zo bijvoorbeeld de maandag ook te openen want misschien hadden mensen wel zin om na de eerste werkdag van de week even te komen ontspannen”, pikken ze in. “Het was niet meteen een schot in de roos. Een swingersclub is en blijft een club waar men vooral ‘s nachts wil gaan feesten. Alles zomaar even omtoveren tot een normaal café is geen mogelijkheid.”

Wild verjaardagsfeestje

Tijdens het laatste overlegcomité kwam dan uiteindelijk het verlossende signaal: het mag weer! Voor de Pourquoi Pas wordt het een erg bijzonder weekend. “Niet alleen wordt het het eerste weekend dat we aan de volle 100 procent kunnen werken”, glunderen beiden. “Het is meteen ook het verjaardagsweekend van Soraya. Iets zegt me dat dit wel eens een erg wild feestje zou kunnen worden.”