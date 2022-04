Nieuwe fase in vaccinatiecampagne in Menen en Wevelgem

Vanaf 1 mei gaat er in Menen en in Wevelgem een nieuwe fase van de vaccinatiecampagne van start. In de zogenaamde waakfase wordt de werking gecontinueerd, maar vaccineert men voortaan op kleinere schaal.

Voor ELZ regio Menen blijven de twee bestaande vaccinatiecentra actief als distributie- en vaccinatiepunten. Het klooster in Wevelgem en een deel van Park Ter Walle in Menen blijven dus open als vaccinatiepunt.

Voor de waakfase werd een planning gemaakt waarin voor de komende maanden volgende prikmomenten voorzien worden: in Wevelgem op zaterdag 14 mei en zaterdag 18 juni van 09.00 tot 11.00 uur en op dinsdag 26 juni van 18.00 tot 20.00 uur. In Menen op woensdag 1 juni en dinsdag 5 juli van 18.00 tot 20.00 uur en op zaterdag 20 augustus van 09.00 tot 11.00 uur .

Indien er moet worden opgeschaald (fase 1 of fase 2) dan worden er extra prikmomenten ingepland. De beoogde doelgroepen ontvangen nog steeds een uitnodiging zoals vroeger. Personen die vroeger niet ingegaan zijn op hun uitnodiging en nu toch een vaccin willen, kunnen contact opnemen met de callcenters van de vaccinatiecentra.

Alle info rond hoe en wanneer men kan gevaccineerd worden komt op https://www.eerstelijnszone.be/eerstelijnszone-regio-menen.

(WO)