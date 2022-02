Geen sluitingsuur meer, maar in ‘t Straatje en De Vlasmarkt heerst (nog) geen euforie:“Het drukste weekend volgt over week of twee”

Het mag weer! België schakelt over naar code oranje, waarmee het nachtleven ook opnieuw de toestemming krijgt om uit de slaapstand te gaan ontwaken. In Kortrijk, studenten- en feeststad bij uitstek, lieten ze het zich alvast geen twee keer zeggen en brachten ze alles in gereedheid om de feestgangers zo goed mogelijk te ontvangen. Toch is er van euforie in de Kortrijkse fuifstraten weinig te merken. “Iets speciaals? We gaan gewoon doen zoals ieder weekend: onze bestellingen doorgeven en hopen dat er volk genoeg zal zijn”, klinkt het bijna in koor.

“Dansen is niet toegelaten!” Het zijn woorden die menig West-Vlaming wel heel bekend in de oren klinken. Na een eerste, volledige sluiting konden de cafés eind vorig jaar opnieuw de deuren openen, maar van feestvreugde was de afgelopen maanden geen sprake. “Wat ben je met een danscafé als de mensen niet mogen dansen”, klonk het. Ook de discotheken zagen – zelfs in de zomer – zwarte sneeuw, want de opgelegde sluitingsuren hadden een slopend effect op hun omzet. Vanaf 28 januari kwam de bevrijding in zicht. De eerste versoepeling liet de horeca toe tot middernacht open blijven. Maar van echt uit de bol gaan was toen nog geen sprake. Er werd met grote verwachtingen uitgekeken naar de resultaten van het laatste overlegcomité. Zouden de teugels worden gelost of zouden we nog enkele weken verder op de tanden moeten bijten? Die knoop werd vorige week doorgehakt: op vrijdag 18 februari mochten alle remmen los. Danscafés en discotheken wrijven zich in de handen. Of niet?

Geen euforie

De Burgemeester Reynaertstraat, in de volksmond ook wel ‘t Straatje genoemd, mag zich met recht de titel van feeststraat van Kortrijk toe-eigenen. Maar van een euforische staat is geen sprake. In ‘De Geverfde Vogel’, een van de bekendste danscafés van de straat, lijkt het eerder business as usual. “We hebben onze bestellingen maandag doorgegeven, net zoals we dat iedere maandag doen. Waarom zouden we die routine nu plots moeten omgooien?”

Robbert Vandaele (36), zaakvoerder van het danscafé, kijkt wel uit naar die ene vrijdag, maar blijft er verrassend nuchter onder. “De mensen mogen opnieuw dansen, inderdaad. Tot een gat in de nacht. Maar voor de rest verandert er niet echt veel voor ons. Qua bezetting is er geen enkele wijziging voorzien, dus het zal hier niet drukker zijn dan anders. Het enige verschil is dat de klanten zich vrij mogen bewegen.”

Er zijn nog heel wat mensen die twijfelen: is het wel veilig genoeg?

“Onder normale omstandigheden hebben we hier aan de voordeur een lijn wachtende mensen. Tijdens corona werd de maximumcapaciteit naar beneden getrokken. En hoewel het sluitingsuur verdwijnt, wordt er aan de maximumcapaciteit niet gesleuteld, dus op zich zal er weinig veranderen voor ons. Of het drukker zal zijn? Waarschijnlijk wel al zullen we dat misschien in ons café niet merken want die extra mensen zullen gewoon aan de deur moeten blijven wachten.”

Dansen met twijfels

In ‘t Straatje mag vrijdagavond weer volop gefeest worden. © CL

Op de Vlasmarkt, die andere drukke uitgaansbuurt in hartje Kortrijk, vermoeden ze ook dat het vrijdag niet plots over de koppen lopen zal worden. “Het zal misschien wel drukker zijn maar het zal absoluut niet te vergelijken zijn met de toestanden na de eerste lockdown”, klinkt het bij de mensen van de Gainsbar. “Na de eerste lockdown kwam de heropening na een verplichte sluiting. De sfeer was toen meer uitgelaten, dat voel je nu al.”

“Feit, het sluitingsuur wordt afgeschaft maar uiteindelijk gaat dat maar weinig veranderen. Dat het drukker zal zijn? Dat lijkt me logisch, want café Hermana, hier twee huizen verder, organiseert net dan hun heropening. Een overrompeling? Dat valt nog te bezien. Los van het feit dat er, met uitzondering van de mondmaskers en het dansen, weinig verandert, zijn er ook heel wat mensen die nog met twijfels zitten. Is het wel veilig genoeg? Kan iedereen wel genoeg afstand bewaren? Het gros van die mensen kiest er dan ook gewoon voor om thuis te blijven en de kat uit de boom te kijken. Wij denken eerder dat het drukste weekend zal volgen binnen een week of twee. De mensen zullen dan al door hebben dat de cijfers blijven dalen, en zijn dan gerustgesteld. Ze zullen dan ook al wat sneller hun stamcafé opnieuw opzoeken. Deze vrijdag wordt voor ons gewoon een vrijdag als een andere dus.”

“Na de eerste lockdown kwam de heropening na een verplichte sluiting. De sfeer was toen meer uitgelaten, dat voel je nu al”

Ook buiten de Kortrijkse stadsring brengt men alles in gereedheid voor een stap in de richting van de totale vrijheid. In Heule, het thuisbastion van de beruchte Poco Loco club, bruist het ondertussen van de bedrijvigheid. “Hier is het alle hens aan dek, vooral op gebied van communicatie met onze leveranciers”, laat Eddy Vens weten. Als zaakvoerder van de nachtclub met naam en faam zat hij dan ook te wachten op code oranje.

“Je mag niet vergeten dat we in eerste instantie 1 jaar en 3 maanden waren gesloten om, na heropening, opnieuw 3 maanden de deuren te mogen sluiten. Dat is voor geen enkele zaak houdbaar maar toch beet ik door. Van zodra het officieel werd heb ik alles op alles gezet om de mensen te laten weten dat ze hier opnieuw konden feesten en jawel, de respons was overweldigend. Van berichten op sociale media tot sms’en en telefoons. Het lijkt wel een oneindige stortvloed aan mensen die de heropening van het nachtleven hier willen vieren. Ik heb een evenement aangemaakt op Facebook en in geen tijd was alles uitverkocht. Dat de mensen opnieuw staan te trappelen om compleet los te gaan hoef je mij alvast niet te vertellen.”

De vrees dat de samenleving deze plotse feestwoede niet aan zou kunnen, wuift Eddy weg. “Het is niet omdat de teugels plots los worden gelaten dat men hier het varken moet gaan uithangen. Ik had al lang voor de coronacrisis een totale controle over wat er hier binnen deze muren gebeurde. Het is niet omdat er plots versoepelingen zijn dat dit gaat veranderen.

Actieplan VLAS

Bij politiezone VLAS zet men zich schrap voor het loslaten van de teugels op vrijdag, al kiezen ze ervoor zich discreet op te stellen. “Net zoals bij ieder ander overlegcomité hebben we ook deze keer een compleet actieplan opgesteld.”, zegt Thomas Detavernier, woordvoerder voor politiezone VLAS. Hij benadrukt dat de politie zich hier niet als de boeman zal gedragen. “De regels worden versoepeld, en dat is ook voor ons een opluchting. Als politiezone zullen we echter nooit onze basistaken vergeten, en dat is toezien op het naleven van de wetten en regels. We kunnen gebruik maken van een breed pallet aan opties. Er is de standaard politie-aanwezigheid opt weekenddagen. Ook is het mogelijk dat we het aantal alcoholcontroles zullen optrekken.”

“We willen wel duidelijk zeggen dat de politie geen heksenjacht zal organiseren. We houden dus zeker rekening met het feit dat er vrijdag achttien februari meer mensen zullen zijn in de uitgaansbuurten, maar zullen zelf niet te hard van stapel lopen op het vlak van maatregelen.”