Nachtrestaurant ‘t Anker verwelkomt code oranje met open armen: “Om drie uur ‘s nachts côte à l’os serveren: heerlijk!”

Nu code oranje van kracht gaat, mag het nachtrestaurant ‘t Anker ook opnieuw als vanouds aan de slag. Dat wil zeggen: tot een kot in de nacht de beste culinaire creaties op tafel toveren. “We hebben gezonde zenuwen”, zeggen zaakvoerder Jean-Claude Masselus en Martine Declercq.

Het nachtrestaurant ‘t Anker is tot ver buiten de Harelbeekse stadsgrenzen een begrip. De zaak zag in 1987 het levenslicht onder impuls van Freddy Masselus en Nicole Verfaille en wordt sinds 1999 door zoon Jean-Claude (57) en zijn vrouw Martine Declercq (57) geleid.

Het concept is even eenvoudig als geniaal: de keuken van het restaurant blijft tot vier uur ‘s nachts open en de menukaart maakt van het woord uitgebreid een understatement van jewelste. “Wij serveren de traditionele Vlaamse keuken”, klinkt het. “Scampi’s op verschillende wijzes bereid, een goeie entrecôte, stoverij, vol-au-vent, pasta’s… Côte à l’os en mosselen zijn onze absolute toppers. Eigenlijk hebben we alles. Enkel kreeft, kaviaar en oesters vind je hier niet. Daar zijn genoeg andere adressen voor.”

Eeuwigheid

Twee jaar geleden moesten ze ook in ‘t Anker noodgedwongen op de pauzeknop drukken. “Corona… We kunnen het woord haast niet meer horen. Al die tijd hebben we ons vertrouwde concept niet meer kunnen aanbieden. Twéé jaar, hé. In horecaland is dat een eeuwigheid. We hebben even afhaalgerechten verkocht en zijn zelfs een tijdlang overdag geopend geweest, zoals de traditionele restaurants, maar dat was duidelijk ons ding niet. ‘t Anker staat bekend als een nachtrestaurant en dat moet zo blijven.”

Weet je waar we naar uitkijken? Het moment dat er hier rond twee, drie uur ‘s nachts weer ‘brobbelt’ van het volk

Dat ze opnieuw uit de startblokken kunnen schieten, juichen Jean-Claude en Martine toe. “Geen moment te vroeg”, glimlachen ze. “We staan echt te popelen om onze klanten weer te kunnen verwelkomen. Weet je waar we het meest naar uitkijken? Wanneer het hier rond twee, drie uur ‘s nachts brobbelt van het volk en we al die vaste gezichten zien genieten van onze creaties. Daar doen we het voor.”

Veel ‘courage’

Toch zorgt de heropstart ook bij het ervaren horeca-echtpaar voor de nodige nervositeit. “We zijn gezond zenuwachtig, ja”, geven ze toe. “Zullen al onze klanten de weg terugvinden? Zal het nog even druk zijn als vroeger? We hebben een pak onbeantwoorde vragen, maar ook heel veel courage. Eindelijk mógen we weer, dat is het allerbelangrijkste. Het enige vreemde wordt dat wij nog een mondmasker moeten dragen, maar onze klanten niet. Soit, daar kunnen we wel mee leven.”

Tijdens de verschillende lockdowns moesten Jean-Claude en Martine ook afscheid nemen van enkele vaste werknemers. Van onze zes mensen zijn er vier vertrokken. Onze chef-kok Francis Soetaert en poetsvrouw Veronique Ghekiere zijn gebleven en zijn respectievelijk 15 en 24 jaar bij ons aan de slag. Het wordt een uitdaging om nieuwe krachten aan te trekken, een kwestie die in de hele horecawereld leeft.”

In ‘t Anker wordt reikhalzend uitgekeken naar komende zomer. “Die moet er boenk op zijn. Ik hoop dat we tegen dan opnieuw op volle toeren kunnen draaien en dat het in onze zaak en op ons vernieuwd terras gezellig druk is. Onze klanten zijn een mix van horecalui die hier hun avond komen afsluiten, mensen die een nachtshift hebben afgewerkt en uitgaanders die afzakken voor een lekkere hap.”

Tien dancings

Dé topjaren voor ons waren de jaren tachtig en negentig, toen we in onze onmiddellijke omgeving zeker tien dancings hadden. Die periode komt niet meer terug, maar we willen ook de jongere generatie bereiken. Die zaten twee jaar lang te wachten op een degelijk uitgaansleven, wij willen hun honger helpen stillen. Daarom maken we nu via sociale media volop reclame.”

2022 wordt hoe dan ook een feestjaar voor ‘t Anker. “In mei willen we onze 35ste verjaardag vieren en onze neuzen staan sowieso op de toekomst gericht. Of er opvolging zit aan te komen, laten we in het midden. Onze zonen Wesley (38) en David (35) draaiden allebei al mee in de zaak, we zien wel wat er op ons afkomt. Wij zijn in elk geval van plan om er nog heel wat jaren bij te doen. En liefst in een coronaloze wereld!”

‘t Anker is opnieuw elke dag van 18 tot 4 uur ‘s nachts open, op zondag vanaf 11 uur. Woensdag blijft de zaak gesloten.