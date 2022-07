Theater Aan Zee pakt dit jaar uit met drie festivalcafés

Er is dit jaar niet één, maar er zijn maar liefst drie festivalcafés op Theater Aan Zee.

Naast het centrale ontmoetingspunt in het Leopoldpark met Café Koer koos TAZ ervoor om ook op twee bijkomende locaties een bar te openen om bezoekers de kans te geven om voor, tijdens en na een voorstelling gezellig iets te drinken. Elke locatie heeft zijn eigen sfeer.

Café Koer

Het festivalcafé in het Leopoldpark langs de Leopold II-laan is dé plek waar toeschouwers, artiesten en passanten elkaar ontmoeten. Een informele plek, zonder backstage, waar tussen pot en pint gezellig nagekeuveld kan worden. Naast een aparte cocktailbar op de eerste verdieping kan je er ook kleine snacks kopen. Er heerst namelijk een gezellige sfeer tussen het groen en je kan er ook optredens meepikken. De bar is elke dag open van 10 tot 1 uur.

Kindercafé

Het kindercafé op Theater Aan Zee. © Peter Maenhoudt

Sinds donderdag 28 juli is het Kindercafé op Café Koer de ideale plek om even te verpozen. Van 10 tot 18 uur zijn er tal van leuke activiteiten én kan je er bovendien genieten van een pannenkoek of een ijsje.

Café Central

Café Central aan Spoor 2. © Peter Maenhoudt

Deze bar is te vinden bij de vroegere NMBS-loods in de Konterdamkaai, die omgedoopt werd tot Spoor 2. De naam verwijst naar spoor 1 en 2 die ontbreken in het station van Oostende. Geen enkele reiziger vertrok of kwam ooit toe op spoor 1 of 2. Deze sporen liggen namelijk goed verstopt bij de loods van de NMBS, een iconische locatie van TAZ. Op deze locatie werden voorstellingen ingepland die de cross-over zoeken tussen theater, dans en muziek. Buiten werd een bar opgebouwd die aansluit bij het concept en waar je voor, tijdens en na de voorstellingen iets kan drinken tot 24 uur.

Café Jardin

Circus Ronaldo met ervoor Café Jardin. © Peter Maenhoudt

In het Maria Hendrikapark strijken enkele circusgezelschappen neer. Om de bezoekende gezinnen te verwennen, is hier een plek waar ze kunnen blijven hangen tussen het groen. Café Jardin is open tot en met vrijdag 5 augustus van 16 tot 23 uur.