Luc en Nathalie van feestzaal LuNa zoeken een overnemer: “Drie redenen om te stoppen”

Luc Lebon (68) en Nathalie Depuydt (49) sluiten eind mei zaal LuNa in de Gullegemsesteenweg in Bissegem. De leeftijd van Luc, corona en het feit dat het huurcontract dit jaar kan afgesloten worden, zijn drie redenen om er dit jaar mee te stoppen.

Luc Lebon is een echte Kortrijkzaan, hij werd geboren in café Tivoli in de Wijngaardstraat, woonde nog op ’t Plein en woont nu met echtgenote Nathalie Depuydt, een kapster die van Poperinge afkomstig is, in het Begijnhof. Samen begonnen ze zes jaar geleden met zaal LuNa in Bissegem. Nathalie werkt nog halftijds als kapster.

25 jaar horeca

“We hadden een drie-zes-negen huurcontract en als we nog eens drie jaar bijdoen ben ik 71 jaar”, zegt Luc. “Ik heb 25 jaar horeca gedaan en het is genoeg geweest, ik heb de cafetaria bij het Magdalenazwembad in Kortrijk gestart en uitgebaat en dan in Harelbeke de cafetaria van sporthal Dageraad opengehouden. Na het overlijden van mijn vrouw ben ik er dan mee gestopt.”

“Na mijn huwelijk met Nathalie ben ik met zaal LuNa in Bissegem begonnen.” Luc zong en presenteerde er op feestjes maar het wordt een beetje zwaar om de zaal te runnen. “Ik wil nog wel bezig zijn, maar het is niet meer fijn. Mensen zeggen vaak af, deels door corona, maar ook de mentaliteit van de mensen en de hele maatschappij is veranderd.”

“Ik wil nog wel bezig zijn, maar het is niet meer fijn”

Luc en Nathalie zoeken nu een overnemer. “We kregen hier een vergunning voor onze zaal in een woongebied, dat is belangrijk! We maakten een rookruimte en hielden een oogje in het zeil zodat er niet buiten verzameld werd. In die 25 jaar horeca heb ik niet één keer de politie over de vloer gehad. Daar ben ik trots op.”

“Voor de overname vragen we niet veel. Voor de huur moet er overeengekomen worden met de huisbaas.”

“Op 1 mei vindt hier nog een optreden plaats en op 15 mei geven we hier ons afscheidsfeestje. Nog tot 31 mei kunnen hier feestjes en activiteiten gereserveerd worden. Dan gaan we dicht.”

“We hebben hier alles zelf ingericht, alles is voorzien van domotica, zo is er een lichtinstallatie met verschillende kleuren. Ook 160 stoelen, tafels in verschillende afmetingen, koelkasten en een toog zullen de deur uit moeten als we geen overnemer vinden. Indien nodig houden we tussen juni en augustus nog enkele kijkzondagen om alles te verkopen.”

Corona

In zaal LuNa kunnen 300 mensen binnen en is er een podium. “Met mijn kennis van feesten en als presentator en zanger zijn we hier gestart en het is goed gelukt, maar door corona is het hier bijna twee jaar gesloten geweest. Toch zijn alle kosten blijven doorlopen. Zo hadden we de huur, maar ook Sabam bleef doorlopen, en er kwam tijdens de sluiting ook nog controle op brandblusapparaten en noodverlichting, zelfs al waren we gesloten.”

“We hebben hier alles zelf ingericht, zo is alles voorzien van domotica

Luc kreeg ondertussen al aanbiedingen om op te treden in hospitalen en woon-zorgcentra. “Ik hou ervan om die oudere mensen te animeren”, zegt hij.

Wie nog iets wil boeken voor 31 mei of interesse heeft in de overname of (een deel van) de inboedel kan contact opnemen met Luc op 0468 12 27 90 of op info@luna-events.be; www.luna.be.