IN KAART Van 2.039 naar 1.472: één op drie cafés verdwenen op tien jaar tijd

Het aantal cafés in West-Vlaanderen is de afgelopen tien jaar met bijna een derde gedaald. In 2013 telde onze provincie nog 2.039 cafés, nu zijn het er nog 1.472. Dat is er elke week eentje minder. “Een café ‘op de buiten’, zoals we vroeger kenden, brengt tegenwoordig te weinig op om nog rendabel te zijn.”

Niet rendabel

Het aantal cafés in Vlaanderen is het afgelopen decennium sterk afgenomen. Van 8.502 naar 5.763 cafés, zo is zeker een derde verdwenen. In West-Vlaanderen gaat die daling met 28 procent net iets trager dan in de andere provincies. Vandaag blijven er bij ons nog 1.472 cafés over. Alleen Oost-Vlaanderen doet het beter met 1.524. Antwerpen volgt nipt met 1.449 cafés. En pas daarna komen Vlaams-Brabant (739) en Limburg (579) aan bod. (lees verder onder de grafiek)

Maar liefst 57 van 64 West-Vlaamse gemeenten zien het aantal cafés dalen. “Het is een algemene trend dat mensen minder op café gaan dan vroeger”, stelt Yves Van Moorter, voorzitter van Horeca West-Vlaanderen. “De cafés hebben minder klanten en worden tegelijkertijd geconfronteerd met stijgende prijzen, personeelstekort, lockdowns tijdens corona en allerlei nieuwe regels.”

“Het is ook moeilijk om die duurdere prijzen van drank en energie door te rekenen, want je zit met een directe concurrentie van andere cafés in de buurt. Daardoor durven uitbaters vaak niet meer vragen en zie je cafés veranderen in bijvoorbeeld een brasserie of volledig verdwijnen.” (lees verder onder de kaart)

Op tien jaar tijd nam het aantal cafés met zo’n 5 tot op sommige plaatsen wel 55 procent af. Zo zijn er in Avelgem, Oostrozebeke, Vleteren en Houthulst in 2023 de helft minder cafés. Maar niet alleen op het platteland verdwijnen cafés: ook in de steden Brugge, Kortrijk, Oostende en Ieper daalde het aantal drankgelegenheden.

Stijging in 6 gemeenten

In slechts zes gemeenten zien we de omgekeerde beweging en kwamen er de voorbije tien jaar cafés bij. “De rendabiliteit van een café over het algemeen is zeer laag, maar de cafés op de buiten hebben het vaak nog moeilijker. Knokke-Heist, Nieuwpoort en Koksijde, waar er cafés zijn bijgekomen daarentegen, behoren tot de meer verstedelijkte gebieden. En zeker aan de kust kunnen de cafés net overleven door het toerisme.”

“Cafés lokken minder klanten en krijgen te maken met stijgende prijzen, een tekort aan personeel en nieuwe regels”

“We proberen de kleine ondernemers te steunen door ze te vertegenwoordigen in een cafécommissie en opleiding te geven over nieuwe regels. Maar het zijn zeer moeilijke tijden en we kunnen niet zeggen welke kant dit zal uitgaan”, besluit Yves Van Moorter. (CJ/PS)

G1Q45JL0H.2