Hotel Ariane in Ieper viert zilveren verjaardag

Het Ieperse Hotel Ariane startte 25 jaar geleden op 1 augustus met 7 teamleden in het personeelsregister. Vandaag runnen gastvrouw Natasja Feliers, chef-kok Johan Vanhaute en medevennoot-zaalverantwoordelijke Ringo Lemaire hun onderneming met 30 gemotiveerde medewerkers, die bijgestaan worden door 25 jobstudenten en flexi-jobbers.

Wanneer Natasja na een avondshift terugblikt op hun zilveren verjaardag vertelt dit meer dan genoeg over de gedrevenheid waarmee zij en haar medezaakvoerders al zolang aan de slag zijn. “We hebben de tijd genomen om te groeien, al klinkt dat makkelijker dan het in werkelijkheid is. We hebben ook leren loslaten en we zijn meer gaan begeleiden, want op een bepaald moment kun je niet langer alles zelf doen. Dat gaat met vallen en opstaan, maar het feit dat we alle drie nog steeds actief meewerken, helpt het behouden van de band met ons team én de klanten. Dat we zeven jaar op rij (van 2013 tot 2019, red.) door Trip Advisor bekroond werden tot ‘beste hotel van België’ op basis van het aantal positieve reviews is dan ook een mooie waardering voor ons hele A-team. Zeker als je ziet dat de Top 25 elk jaar grondig door elkaar werd geschud! Daarnaast zijn we ook nog steeds fier op ons uniek belevingsdiner ‘the tAble’, dat gestart is als een wild idee, maar ondertussen een vaste waarde is geworden waar we de schoonheid van de Westhoek op het bord kunnen laten schitteren.”

Simpeler structuur

Als we informeren naar bekende hotelgasten die ze over de vloer kregen, dan is Natasja heel discreet. “Even in alle rust van de Westhoek incognito kunnen genieten doet hen telkens zichtbaar deugd. Royals en VIP’s ontvangen met alle security errond, is een uitdaging voor onze alledaagse werking, maar wel eens leuk om mee te maken. Als ik dan toch een naam moet noemen, denk ik aan alle overlevende oudstrijders van de Eerste Wereldoorlog die we hier te gast hadden op 11 november 1998. Dat was in het gezelschap van de bekende Britse militair historica Lynn McDonald. In ons bescheiden museum hangen daar nog foto’s van. De sfeer die hier toen heerste, kun je met geen woorden beschrijven!”

In maart waren er plots geruchten over een overname. “Tijdens de lockdown hebben we de ingewikkelde constructie van verschillende vennootschappen van voor de overname vereenvoudigd tot een simpeler (boekhoudkundige, red.) structuur. We waren ook veel te snel aan het gaan en deden te veel. De focus ligt nu opnieuw op hotel en restaurant, dus geen dagmenu of tearoom meer.”

Last second

Die laatste beslissing is hun hele werking ten goede gekomen. “Zo hebben hotelgasten altijd plaats op onze parking om in te checken en kunnen ze in alle rust iets drinken op het terras of in één van de lounge hoeken. Sommigen vallen er zelfs in slaap: zo ontspannen voelen ze zich hier.”

Ondertussen zit het Ariane Hotel opnieuw op het niveau van 2019 wat overnachtingen betreft. “Zij het wel met andere nationaliteiten. Ook de brexit speelt ons parten, gelukkig hebben veel Belgen en Nederlanders hun weg naar hier teruggevonden. We zijn hen hiervoor dankbaar, anders stonden we nog langer leeg. Het grote verschil is dat er helemaal niet meer lang op voorhand wordt geboekt. We spreken niet meer van last minute, maar het is nu meestal last second. Dat is wel een uitdaging voor de werkplanning, maar het lukt dankzij een flexibel A-team.”

En zijn er nog plannen voor de komende jaren? “Eind 2019 waren we gestart met de totaalrenovatie van 44 kamers, die we tijdens de eerste lockdown in sneltempo hebben kunnen afwerken. En gelukkig hebben we toen extra geïnvesteerd in energiebesparende oplossingen!”

Kamers vernieuwen

De resterende 18 kamers hebben ze ondertussen ook al gepimpt. “We hebben daar het losse meubilair aangepakt en komende winter zullen we 8 kamers daarvan helemaal vernieuwen. In de winter van 2023-2024 komen dan de laatste 10 kamers aan de beurt. De gevel moet ook nog eens onder handen genomen worden en ook ons terras moet nog vernieuwd worden. In de winter van 2024-2025 plannen we dan een aantal nodige aanpassingen in onze keuken en daarna kunnen we ongetwijfeld weer herbeginnen met de herinrichting van het restaurant. We kijken altijd graag vijf jaar vooruit, steeds met het besef dat niet alle dromen uitkomen, maar we kunnen toch al heel tevreden terugblikken op de afgelopen 25 jaar.”

Wafelenbak

Het A-team had een mooie traditie van een originele groepsfoto. Corona heeft ook dat gesaboteerd. “Daarom is er ook geen fotosessie geweest in 2020, 2021 of 2022. De groepsfoto waar ik de mooiste herinneringen aan heb is die van 2016 (zie foto, red.), waar we de wafelenbak van Nero nagespeeld hebben in dé Academie. Het was op zaterdag 5 november. De dag erna is Marc Sleen, de striptekenaar van Nero, overleden. Onze foto heeft op de een of andere manier mevrouw Sleen bereikt en ze liet weten dat ze de foto prachtig vond. We zien het dan ook als een eerbetoon en telkens ik die foto zie, word ik overmand door een gelukzalig gevoel!”