“Het is een echt pintencafé”: volkse kroeg Sint-Jan in Wingene heeft met Elke (42) een nieuwe uitbaatster

Café Sint-Jan is een vaste waarde op het kleine gehucht Sint-Jan. Gilbert Van Eenooghe (60) geeft de fakkel vol vertrouwen door aan Elke Vandendriessche (42).

Café Sint-Jan kan je vinden langs de Keukelstraat 54 en dit vlak tegenover de parochiekerk Sint-Jan. Gilbert Van Eenooghe tapte er heel veel pinten en schonk tal van andere drankjes. Na een periode van tien jaar gaat hij met pensioen. Elke Vandendriessche stapt als uitbaatster in een nieuw avontuur. “Toen Gilbert het besluit nam om van zijn pensioen te genieten, stond het café te koop”, vertelt Elke. “Ik droomde al geruime tijd om een bruine kroeg open te houden, maar een geschikt pand vond ik niet direct. Toen ik via een kameraad vernam dat café Sint-Jan een nieuwe uitbater zocht, schoot ik onmiddellijk in actie. Ik kende het café totaal niet en bij mijn eerste bezoek was ik onmiddellijk verkocht. De ziel en de charme van het café spraken mij aan. Café Sint-Jan is uniek in zijn soort. Tegenwoordig verdwijnen er al genoeg volkscafeetjes en dat is een spijtige zaak.”

Gilbert kent de kneepjes van het vak. Hij groeide op in een café en vol vertrouwen geeft hij de fakkel door aan Elke. “Gilbert heeft het volste vertrouwen in mij. Hij liet vallen dat het café de ideale ligging heeft en heel veel vaste klanten kent. Een café vlak tegenover een kerk heeft wel iets. Het café blijft zoals het is.”

Kaartclub

“Het volkse karakter blijft zeker bestaan en het sociaal contact met de klanten staat centraal. Een pint drinken aan de toog is hier aan de orde en café Sint-Jan is dan ook een echt pintencafé. Ik koos er bewust voor om dit concept te houden. Iedereen moet zich hier welkom voelen. De dorpsbewoner, de passant of wie weet de toerist.” Vroeger was er een goed draaiende kaartclub in café Sint-Jan, maar door omstandigheden werd dit stopgezet. Elke maakt er werk van om dit opnieuw op te starten.

“Bij een volkscafé horen ook volksspelen. Ik heb plannen om een kaartclub op te richten. Laten we daarmee starten en dan zie ik wel. Wie zich geroepen voelt om een kaartclub tot leven te brengen, kan alle info bij mij in het café vinden. Tijdens de zomermaanden zal het zonnige terras aan de zijkant van het café toegankelijk zijn. Mensen vertoeven bij warme temperaturen graag buiten. Dit zal hier zeker mogelijk zijn. Ik verwacht het beste van dit café en leg er mijn volledige ziel in. Op dinsdag en woensdag is het café gesloten.”