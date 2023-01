Galana wint Heureka! Award in Bredene met ‘plant based lava cake’

In aanloop naar de Bredense Horecabeurs 2023 mocht een vakjury net voor Nieuwjaar op zoek gaan naar het meest innoverende product op de beurs. De eraan verbonden Heureka! Award werd woensdagavond toegekend aan het bedrijf Galana, dat een plant based lava cake op de markt brengt.

“Voor de Heureka! Award 2023 zijn we opnieuw op zoek gegaan naar nieuwe, innovatieve en originele producten of diensten in de horecasector”, legt schepen van Lokale Economie Alain Lynneel uit. “Enkel standhouders van de Horecabeurs ‘23 konden deelnemen. We kregen zestien kandidaturen van zeer uiteenlopend allooi binnen, iets meer dan vorig jaar.”

Uit alle inschrijvingen maakte een jury bestaande uit Jürgen Nijs, (verantwoordelijke Vorming bij Horecaforma Vlaanderen), Donald Deschagt (Seaweedchef en zaakvoerder van l’Homard et La Moule), marsepeinmeester Anthony Lams, Kobe Cardinaels (zaakvoerder van Cardi’s Café) en ondergetekende (notoir horecagebruiker) eind vorig jaar een selectie van vijf genomineerden.

Gluten- en lactosevrij

Het Zuid-West-Vlaamse familiebedrijf Galana won uiteindelijk het pleit en de Heureka Award! met een ‘plant based lava cake’.

“Een chocolade moelleux voor iedereen, dat is onze nieuwe plant based lava cake”, zeggen de zaakvoerders “Een verrukkelijk chocoladegebakje met een binnenste van vloeibare chocolade, na het opwarmen in de (microgolf)oven. Bovendien volledig glutenvrij en lactosevrij en 100% plantaardig. Gedaan met kopzorgen in de keuken: met deze moelleux serveer je een overheerlijk dessert dat past in elk dieet en heel gemakkelijk, vanuit de diepvries, in een aantal seconden bereid kan worden.”

Het nieuwe product kon ook en vooral chef Donald Deschagt en marsepeinmeester Anthony Lams overtuigen. “Het vult een gat in de markt en zorgt ervoor dat je als chef snel en makkelijk een aanbod bij de hand hebt voor wie gluten- of lactosevrij wil snoepen.”

De VSPhoenixS van Caféspelen Vlaeminck, waarop je live online kan darten met tegenstanders van over de hele wereld – of gewoon voor een pintje of een wijntje met de vrienden – werd verdienstelijk tweede. Het payroll-platform van Absolute You vervolledigde het podium. Verder waren er ereplaatsen voor het nieuwe was-systeem voor herbruikbare bekers van Casteleyn Horecamateriaal, en de Naiko Nitro Coffee Dispenser van Dumolyn’s Coffees.

(MM)