Den Gouden Karpel met +12/20 nieuwkomer in culinaire gids Gault&Millau: “Erkenning is echt een verrassing”

Brugge prijkt met 29 eethuizen die een score van 12/20 halen, in de nieuwe editie van de culinaire gids Gault&Millau. Opmerkelijke en enige nieuwkomer in het lijstje is vishandel met bijhorend restaurant Den Gouden Karpel op de Vismarkt. “Het was echt wel een verrassing voor ons”, zegt chef Erik Ameloot. “Ons voortdurend streven naar kwaliteit en topproducten levert blijkbaar zijn vruchten af.”

Met 29 restaurants in de lijst ‘+12/20’ in de jongste uitgave van Gault&Millau-gids blijft Brugge het als culinaire stad zeker goed doen. Maar de stad is niet meer dé koploper bij uitstek als we zien dat het veel kleinere Knokke-Heist maar liefst 34 vermeldingen telt.

Brugse stijgers in de lijst zijn Goesepitte 43 dat naar 14/20 gaat en Laissez Faire met 13/20. Helemaal nieuw op de lijst voor Brugge is Den Gouden Karpel, de bekende, aloude vishandel van de familie Ameloot op de Vismarkt waarvan het bijhorende restaurant dus steeds meer in de smaak valt.

“Het was echt wel een verrassing voor ons”, zegt chef Erik Ameloot, die de familiezaak al jarenlang samen met zijn echtgenote Ann Devriendt uitbaat. “We hebben gewoon altijd ons eigen ding gedaan. Iedere dag weer streven naar kwaliteit en gebruik maken van kraakverse producten.”

Deze erkenning zal voor de zaakvoerders en het hele team dubbel zo zoet smaken, want Den Gouden Karpel bleef de voorbije jaren niet van onheil gespaard. Begin 2019 kwam het plafond van de tweede verdieping naar beneden, met als gevolg een ware ravage in het pand waar toen verbouwingswerken aan de gang waren. “We hebben toen hemel en aarde verzet om in zes maanden tijd alles terug op te bouwen zodat we het zomerseizoen van dat jaar nog zouden kunnen redden”, herinnert Erik zich. “Dat is ons ook gelukt, maar kort daarna kwam de coronacrisis er dan al weer aan.”

Extra beleving

“Ik denk dat onze huidige formule ook wel aanslaat”, zoekt Ameloot een verklaring voor het succes. “De klanten kunnen hun vis aanduiden in de koeltoonbank en dat zorgt wel voor een extra beleving. Doordat we ook een vishandel zijn kunnen we een ruim aanbod verse vis voorschotelen. Onze klanten kunnen hun gerecht ook zelf samenstellen. Ze kiezen een vis en welke aardappelbereiding en saus ze erbij willen. Dan zijn er ook nog drie seizoensgebonden groentebereidingen om uit te kiezen.”

“De indeling van de zaak is overigens ook afgestemd op de wensen van de klant. ‘s Middags kan die aan de voorzijde – waar ook de winkel is – langs komen voor bijvoorbeeld wat oestertjes of andere gerechtjes van de kleine kaart. Wie uitgebreid wil tafelen kan achteraan plaatsnemen in een aangepast kader. We zijn alleszins blij met deze vermelding, die ons aanmoedigt op de ingeslagen weg verder te gaan.”