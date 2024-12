‘De Snor’ gaf zijn frituur door aan Mathias: “Hij heeft absoluut een hart voor de stiel”

Een half jaar geleden bakte Eddy ‘De Snor’ Demeulemeester zijn laatste frietjes in zijn legendarische frietbarak op de Wapenplaats in Wakken. Niet veel later nam Mathias Gunst (41) het roer over en pakte hij uit met enkele veranderingen. Wij brachten beide hoofdrolspelers nog eens terug, om terug te blikken op hun verhaal.

Eddy is intussen al zes maanden met pensioen, maar wordt op straat nog vaak herkend. “Wat uiteraard te maken heeft met mijn kenmerkende snor”, lacht hij. “Maar aan die afscheren heb ik absoluut nog niet gedacht. Het is deel van wie ik ben en mensen kennen me nu eenmaal zo. Ik heb veertig jaar frietjes gebakken voor de Dentergemnaar. Zoiets schept natuurlijk een band en dat gaat over van generatie op generatie. Maar het was tijd voor iets anders. Ik ben in mei 65 jaar geworden en dat was voor mij het signaal om het voortaan wat kalmer aan te doen. Of ik het sindsdien gemist heb? Integendeel, na vijf minuten was ik het gewoon”, lacht de sympathieke Oeselgemnaar. “Voor mij dus geen zwart gat, maar eerder een witte berg.” Wat niet wil zeggen dat Eddy niet blij is dat hij met Mathias Gunst een goede vervanger heeft gevonden. “Hij doet dat fantastisch”, klinkt het. “Hij heeft een hart voor onze stiel. Je ziet dat hij het niet voor de centen doet en de klanten merken dat ook. Op mijn laatste dag heb ik hier samen met hem staan bakken. Het was een mooie dag.”

Tradities

Mathias hoort het met plezier aan. Hij schilderde de kleuren van de bekende frituur in het rood in plaats van blauw en plaatste ook picknickbanken voor de deur. “Dat heeft zijn vruchten afgeworpen en de klanten die al kwamen zijn blijven komen”, zegt hij. “Al ben ik ook niet te beroerd om iets bij te sturen als het niet werkt. In oktober zag ik dat er op maandag weinig mensen langskwamen en dus zal de frituur in de winter toch op die dag gesloten blijven. Ik merk ook dat enkele fijne gewoontes die er in de tijd van Eddy waren niet weg zijn. Zo hebben de mensen de neiging om hier altijd eerst hun vlees en dan pas hun frieten te bestellen. Ik vind dat wel leuk, zulke tradities.”

Japan

En waar houdt Eddy zich tegenwoordig nog mee bezig? “Ik had altijd al wat aanleg voor tekenen en ben in de kunstacademie van Waregem aan een avondcursus begonnen”, zegt hij. “Verder heb ik al verschillende reizen gemaakt. Ik zat al in Berlijn en de Ardennen en ben recent terug van Londen. Ik droom er ook van om binnen twee jaar naar Japan te trekken. Mijn dochter verbleef er dit jaar zes weken en spoorde me aan om hetzelfde te doen. Ik heb ooit Japans geleerd, maar kon het in mijn frituur nooit gebruiken. Nu wil ik die taal weer van onder het stof halen”, besluit hij lachend.