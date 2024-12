Bekend café De Engel opent opnieuw de deuren: “Onze huisgemaakte picon valt alvast in de smaak”

Op 24 augustus van dit jaar zwaaiden de deuren van café De Engel weer open in een vernieuwd jasje. Gasthof De Engel was een gevestigde waarde in het straatbeeld in het centrum van Gits en het lijkt erop dat het café op de marktplaats opnieuw een groot succes kent.

Jan Selschotter (39) en Maité Geldhof (32) renoveerden het café met respect voor de authenticiteit. “We openden De Engel enkele weken voor Gits kermis, wat het extra spannend maakte. Door het pand alle eer aan te doen tijdens de renovatiewerken, hoopten we op een klik met de lokale inwoners. Er waren wel eens mensen die ons waarschuwden dat het niet evident was om bij Gitsenaars in de smaak te vallen. Je mag dus wel zeggen dat we gezonde stress hadden die eerste weken dat de zaak open was. En toen kwam Gits kermis. Daar hadden ze ons al voor gewaarschuwd omdat het er erg druk kon zijn. We hebben die eerste kermis keihard gewerkt, maar dat was gezellig leuk. De sfeer was top en de mensen hier zijn fantastisch. We hebben veel inwoners leren kennen en blikken enorm tevreden terug. We durven zeggen dat Gits kermis het hoogtepunt van het afgelopen eerste half jaar was. Jan verlangt nu al naar de volgende editie”, vertellen Maité en Jan.

Foto’s uit oude doos

De vorige eigenaar van De Engel, Frank Lagrou, baatte maar liefst 73 jaar het café uit. Toen Frank zijn intrek nam in het woonzorgcentrum en in 2020 overleed, was er onzekerheid over het voortbestaan van het café. Dat de uitbating van Gasthof De Engel voor Jan en Maité niet evident zou zijn, werd snel duidelijk toen ze in het archief doken van De Engel. “Om van deze zaak een succesverhaal te maken, wilden we zoveel mogelijk authenticiteit brengen. Steevast krijgen we positieve reacties op de recuperatie van de toog. Mensen die hier vroeger nog geweest zijn, herkennen de toog meteen en vertellen verhalen van vroeger. Zo stonden er bij Frank geen stoelen aan de toog omdat de tegeltjes die verwerkt zitten in de toog, beschadigd zouden raken. We horen hier ook legendarische verhalen over de toiletten op de koer. De meeste mensen zijn benieuwd naar de restauratie van het sanitair blok. We vonden ook foto’s uit de oude doos terug en zijn op zoek gegaan naar gelijkaardige stoelen. Verder staan hier en daar ook foto’s op de vensterbank van hoe het er hier vroeger uitzag. Een veelbesproken foto is die waarop alle caféuitbaters van vroeger poseren. Momenteel wordt er ook gewerkt aan de restauratie van de oude glasramen die binnenkort geïnstalleerd zullen worden. We proberen tradities alle eer aan te doen en ze in een nieuw jasje verder te zetten. Sommigen vinden alvast dat onze huisgemaakte picon bijna die van Rosa evenaart.

Dagschotels

Jan Selschotter kent al jaren de kneepjes van het vak, eerst als café-uitbater in Roeselare en daarna als kok in de grootkeuken, waaronder in woonzorgcentrum Ter Linde. Maité werkte 13 jaar als animator in een rusthuis maar ging overstag door Jan om een horecazaak te openen. “Het klopt dat mijn man me overhaalde om aan dit avontuur te beginnen. Ik amuseer me in mijn job, al wat vooral de vermoeidheid na een lange werkdag voor mij in het begin een uitdaging. We zijn nu een half jaar open en vanaf januari sluiten we nu op dinsdag en woensdag. We kozen ervoor om in te zetten op zowel dagschotels, tea-room en avondeten om eventueel daarna te evalueren. Onze verwachtingen zijn alvast ingelost want zowel het café als de eetmomenten draaien op volle toeren. Nu we een dag meer gesloten zijn in de week, zullen we ook een dagschotel aanbieden op zaterdagmiddag.”

“Voor de kinderen is er een klein speelhoekje en boven kunnen we groepen ontvangen. We leren hier dagelijks nieuwe en vriendelijke mensen kennen. Mensen uit de omgeving zijn zelfs dankbaar dat het café weer open is. Het doet deugd wanneer iemand zegt: Merci dat jullie dat willen doen. Gits had dit nodig.” (EVG)