Warmtenetbeheerder erkent fout bij berekening tarieven: bewoners nieuwe wijk in Hooglede mogen eindafrekening negeren

De directie van Veolia bood donderdagavond in de Centrumzaal in Hooglede z’n excuses aan aan de bewoners van de nieuwe wijk Schaerkehoek, op de grens van Hooglede en Roeselare. De bewoners van de Hoogleedse kant van die wijk stelden zich vragen over de onduidelijke berekening en de hoge bedragen op hun eindfactuur. Terecht, zo bleek donderdag. “Dankzij jullie hebben we een fout ontdekt in onze indexatieformule.”

Bewoners van de Hoogleedse kant van de nieuwe wijk langs de Roeselaarse ring, waarvan de huizen straks verwarmd zullen worden door het warmtenet van afvalintercommunale MIROM, begonnen zich de voorbije maanden ernstige vragen te stellen bij de facturen die ze kregen van beheerder Veolia. Die gebruikt voorlopig nog gas om het netwerk te verwarmen, in afwachting van een aansluiting op de oven van Mirom. Sommige bewoners kregen eindafrekeningen van ruim 3.000 euro, bovenop de maandelijkse voorschotten. Bedragen die een pak hoger bleken te liggen dan bij de bewoners aan de Roeselaarse kant van de wijk, die onder Fluvius vallen maar ook via het warmtenet verwarmd worden. Op vraag van het gemeentebestuur van Hooglede, die zelf ook veel vragen kreeg van bewoners, kwam Veolia donderdagavond klaarheid scheppen in de Centrumzaal. Zowat 44 bewoners woonden de vergadering bij.

“Dankzij jullie meldingen zijn we alle verbruiken gaan analyseren en er klopt inderdaad iets niet. In de indexatieformule die we hanteren, zit een vaste component en een variabele component”, aldus commercieel directeur Peter De Vylder. “Maar door de stijging van de energieprijzen in de nasleep van de oorlog is in die formule een pervers, cumulatief effect geslopen, waardoor het bedrag van de vaste component marge op marge steeg. Hoe fel dat concreet steeg, is onder meer afhankelijk van de datum van aansluiting en zal sterk verschillen van geval per geval, maar gemiddeld gaat het om een prijsverschil van 33 procent.”

Nieuw voorstel

Veolia, die in Vlaanderen een vijftal warmtenetten beheert, gaat de indexatieformule bijsturen en alle klanten kunnen een nieuw voorstel verwachten. Voor de eindfacturen zal een creditnota opgemaakt worden en voor klanten die de factuur al betaald hadden wordt ook een oplossing beloofd, zelfs binnen de eerstvolgende twee weken. De warmtenetbeheerder heeft dus nog huiswerk. Tijdens de infovergadering bleek dat veel bewoners van de wijk problemen ondervinden met hun thermostaat, terwijl ook de temperatuur van het binnenkomende water te laag zou zijn.

“Proefkonijnen”

De bewoners zelf reageren opgelucht, maar hebben ook hun bedenkingen. “We zijn tevreden dat we de factuur kunnen weggooien”, aldus Joyce Merten (26) en Arran Six (27). Zij wonen sinds eind 2021 in de nieuwe wijk. “Tegelijk is het ook goed om weten dat we dankzij onze opmerkingen een fout hebben ontdekt die eigenlijk alle klanten had kunnen treffen. Maar anderzijds voelt het ook een beetje alsof wij proefkonijnen zijn. Warmtenetten staan blijkbaar toch nog niet helemaal op punt. Te veel zaken lopen nog fout en daar zijn wij nu de dupe van.”

Tom Prinzie van sectororganisatie Warmtenetwerk Vlaanderen, die ook aanwezig was op de vergadering, nuanceert. “We zitten in een razendsnelle energietransitie, gekoppeld aan gevolgen van een oorlog. Dat brengt uitdagingen met zich mee. Ik spring hier niet in de bres voor Veolia, maar ook bij Fluvius en Mirom zijn er soortgelijke problemen en infovergaderingen geweest. MIROM volgt in hun formule bijvoorbeeld meteen de gasprijzen, terwijl de prijzen bij Fluvius met een jaar uitstel aangepast worden. Toen de gasprijzen door de oorlog door het dak gingen, zagen we dat mensen die bij Mirom aangesloten waren meteen getroffen waren, terwijl de prijs bij Fluvius nog laag bleef. Maar het grote voordeel van warmtenetten is echter precies dat er heel snel geschakeld en bijgestuurd kan worden, omwille van de relatief kleine schaal. En dat is een enorme troef.” (SV)