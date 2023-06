Bewoners nieuwe wijk schrikken van torenhoge eindfactuur: “Plots moeten we 1.900 euro betalen bovenop de voorschotten”

Verschillende buurtbewoners van de nieuwe wijk Schaerkehoek op de grens van Hooglede met Roeselare, kregen eind mei van energieleverancier Veolia een verrassende eindfactuur in de bus. “Wij moeten plots 1.900 euro betalen, andere buren zelfs tot 3.400 euro”, klinkt het. De bewoners klagen over een gebrek aan transparantie en weigeren de eindafrekening te betalen. “We willen zwart op wit zien waarom we zoveel moeten dokken bovenop onze maandelijkse voorschotten.”

De voorbije jaren verrezen er verschillende woningen en wijken uit de grond op de site Schaerkehoek, op de grens tussen Roeselare en Hooglede bij de Ringweg en Honzebrouckstraat. De bewoners vertoeven er graag en trokken met plezier in de nieuwe duurzame huizen. Op het grondgebied van Hooglede werken de buren samen met energieleverancier Veolia. Maar daar zit een serieuze kink in de kabel.

Na maanden van onduidelijke transparantie en communicatie en verkeerde metingen van verbruik, bereikte het ongenoegen eind mei zijn kookpunt. “Wij hebben netjes onze maandelijkse voorschotten betaald, en zien op de eindfactuur een bedrag van maar liefst 1.900 euro staan”, reageren Joyce Merten (26) en Arran Six (27).

Het koppel woont sinds november 2021 in de nieuwe Albert Claudestraat. “Het klantenportaal werkt verre van fantastisch. Daarop lezen we dat ons verbruik ongeveer elke maand gelijk is, wat niet kan met de verschillende weersomstandigheden doorheen het jaar. We hielden het na een tijdje zelf bij en komen iets volledig anders uit.”

Zonder warm water

In januari zaten Joyce en Arran een week zonder warm water. “Niet plezant als je na een ganse dag buiten werken thuiskomt. We hebben elke dag gebeld, pas na zes dagen kwam men met een reactie. Er was blijkbaar ergens een kraantje bevroren…”

De week zonder warm water werd niet eens verrekend in de betaling. “Dat zou zogezegd gecompenseerd worden in de eindafrekening, maar die bedraagt nu bijna 2.000 euro. We begrijpen er niets van.” De frustratie wordt in gans de straat en wijk gedeeld. “Hoe meer mensen hier kwamen wonen, hoe groter de problemen werden. Nu zitten we allemaal opgezadeld met een torenhoge factuur. Bij sommige buren loopt die op tot 3.400 euro.”

Zwart op wit

“Als jong koppel zonder kinderen moeten wij plots 1.900 euro op tafel leggen, dat kan toch niet. Zeker na alles wat er al gebeurd is.” Arran en Joyce willen het bedrag op lange termijn in deeltjes betalen. “Maar eigenlijk gewoon liever niet. We gaan er niet mee akkoord. We willen zwart op wit zien waarom we plots zoveel moeten betalen. We horen van andere bewoners dat ze maar een of twee voorschotten kregen. Andere buren tonen hetzelfde verbruik en voorschot als dat van ons, maar krijgen een verschillend bedrag. Het klopt niet.”

Na druk van de bewoners en de gemeente organiseert Veolia donderdagavond om 19 uur een infomoment in het lokaal dienstencentrum Zonder Zulle, om duidelijkheid te scheppen rond de bedragen op de eindfactuur.

Gascabines

“Door een oude opsplitsing telt de site op vandaag twee energieleveranciers”, weet burgemeester Frederik Demeyere (CD&V). “Het Roeselaarse deel heeft Fluvius, in Hooglede werkt men met Veolia. De manier waarop Veolia de eindafrekening berekent, is blijkbaar onnavolgbaar. Het kan niet zijn dat die veel hoger ligt dan die van Fluvius. Veolia mag niet op het warmtenet van MIROM, Fluvius mag dat wel, maar doet dat nu nog niet. Ze werken op dezelfde basis, namelijk met gasgestookte cabines. De gasprijs is dus bepalend voor de eindafrekening, vreemd dus dat die twee leveranciers zo van prijs verschillen. Bovendien hekelen we het gebrek aan transparantie van Veolia, daarom hebben we druk gezet om een infovergadering te organiseren, maar meer kunnen we als gemeente voorlopig niet doen.”

Bij VREG aankloppen

Burgemeester Demeyere belooft de informatie van morgenavond nadien te verwerken en een toelichting te brengen via de gemeentelijke website. “Als het onduidelijk blijft of er zaken niet kloppen, dan kunnen burgers maar ook wij bij de VREG (Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt) aankloppen om de situatie aan te kaarten.”

Bij energieleverancier Veolia was woensdag niemand bereikbaar voor commentaar.