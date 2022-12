Visit Bruges gaat voluit voor duurzame vervoersmiddelen

Visit Bruges pronkt met een nieuwe elektrische bestelwagen. Eerder werden er ook al twee elektrische bakfietsen aangekocht. De bestelwagen zal uitsluitend gebruikt worden voor verplaatsingen buiten de binnenstad. Binnen de stad gebeuren bestellingen naar de eigen infokantoren en de toeristische partners met een elektrische bakfiets. Een tweede bakfiets vervult in de zomermaanden de rol van mobiel toeristisch infopunt.

“De huidige bestelwagen had 200.000 kilometer op de teller, was 15 jaar oud en mocht geen lage-emissiezones meer in. Het was dus tijd voor een nieuwe duurzame aankoop”, zegt schepen van Toerisme Mieke Hoste. De keuze viel op de 100% elektrische Maxus eDeliver9, die kan uitpakken met een laadruimte tot 860 kg en een gemiddelde actieradius van 320 km. De wagen werd besteld bij Garage Devisch in Brugge.

“Bij de keuze van het voertuig hielden we rekening met de noden van toerisme Brugge, namelijk voldoende laadvermogen en batterijcapaciteit voor verdere afstanden. Op deze manier elektrificeren we stelselmatig ons wagenpark. Er zijn al 15 elektrische voertuigen in gebruik, en drie andere elektrische bestelwagens van hetzelfde type als deze voor Visit Bruges zijn in bestelling”, aldus schepen van Klimaat en Energie Minou Esquenet.

Ook al acht elektrische rondvaartboten

Toerisme Brugge moedigt ook zijn partners aan om hun impact op het milieu te verminderen. “Een mooi voorbeeld daarvan zijn de rondvaartboten op de Brugse reien. Met financiële stimuli van de stad werd de transitie ingezet van vervuilende en lawaaierige dieselboten naar ecologische en stillere bootjes. We hebben nu al acht elektrische bootjes en er zijn momenteel twee nieuwe boten in opbouw. Begin volgend jaar is dus de helft van ons botenbestand elektrisch. Geen geringe prestatie, als je weet dat we door de coronacrisis praktisch met twee jaar van stilstand hadden af te rekenen”, aldus nog Minou Esquenet. (CGRA)