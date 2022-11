Nieuw Ventilus-rapport: “Alleen de bovengrondse optie is haalbaar en realistisch”

Volgens viceminister-president Bart Somers toont het nieuwe Ventilus-rapport van de Duitse expert Dirk Westermann aan dat “alleen de bovengrondse optie haalbaar en realistisch is”. “Wat ons betreft moet het gesprek met de burgers vanaf nu gaan over de randvoorwaarden en de flankerende maatregelen”, zo tweet de Open VLD-minister maandagavond. Ook bij N-VA wordt bevestigd dat het rapport-Westermann in lijn ligt met de eerdere conclusies van de intendant. De Ledegemse burgemeester Bart Dochy vraagt zich af of de studie uitgevoerd werd zonder beïnvloeding van buitenaf.

De Duitse expert Dirk Westermann, verbonden aan de universiteit van Ilmenau, heeft vorige week vrijdag zijn rapport over Ventilus afgeleverd.

Dat rapport is maandag besproken tussen de Vlaamse kabinetten. De Ventilus-lijn is nodig om de elektriciteit van windparken op zee aan land te brengen. De Vlaamse regering onderzoekt al jaren of die hoogspanningslijn best ondergronds of bovengronds komt.

Uit het rapport van intendant Guy Vloebergh bleek eerder dat het zo goed als onmogelijk en zeer duur is om dat ondergronds en op gelijkstroom te doen. Maar op vraag van verschillende actiegroepen en van de West-Vlaamse burgemeesters heeft de regering ingestemd met een extra onderzoek naar die piste, al spreekt ze zelf eerder van een ‘dubbelcheck’.

Op voorstel van de burgemeesters is de Duitse professor Dirk Westerman aangesteld. Hij is professor aan de Technische Universiteit van Ilmenau en staat bekend als specialist in ondergrondse hoogspanningslijnen op gelijkstroom.

Robuust netwerk

Volgens Vlaams viceminister-president Somers (Open VLD) ligt het rapport-Westermann “in lijn met het eerdere rapport van de intendant”. “Het sterkt ons in de overtuiging dat alleen de bovengrondse optie haalbaar en realistisch is”, zo tweet de liberale minister.

Somers hamert op het belang van het project. Het is onder meer nodig voor de klimaatdoelstellingen en het garanderen van de energiebevoorrading. “Het is nodig voor de hernieuwbare energie die we opwekken op onze Noordzee met een robuust netwerk aan land te brengen. Wat ons betreft, moet het gesprek met de burgemeesters en de burgers vanaf nu gaan over de randvoorwaarden en de flankerende en compenserende maatregelen”, aldus Somers.

Ook bij N-VA wordt bevestigd dat het rapport-Westermann de eerdere conclusies van de intendant bevestigt. Het rapport zou in de loop van maandagavond online worden gezet. De burgemeesters hebben het betrokken rapport ook gekregen en zijn uitgenodigd voor een toelichting door professor Westermann op woensdag.

Izegems burgemeester Bert Maertens (N-VA) wil het overleg van woensdag afwachten. “Dan vergaderen alle betrokken burgemeesters met professor Westermann. Daarna zal ik mijn conclusie vormen en mening delen.”

Bart Dochy: “geen beïnvloeding?”

Burgemeester van Ledegem Bart Dochy (CD&V), die voor de betrokken burgemeesters optreedt als woordvoerder in het Ventilus-dossier, maakt zich de bedenking of het rapport, zoals het nu op tafel ligt, voldoende sterk zal zijn om de burgerplatformen te overtuigen.

“De eerste vraag die ik me maak: beantwoordt het rapport van professor Westermann wel alle vragen die gesteld zijn? Ik wil het rapport eerst ten gronde lezen. Wat ik me ook afvraag: heeft de professor zijn studie kunnen uitvoeren zonder beïnvloeding van buitenaf? Het overleg van komende woensdag moet veel duidelijk maken. Daar hoop ik althans op.”

Groen-voorzitter Jeremie Vaneeckhout hoopt dat de onzekerheid nu ophoudt. Dat zegt hij via Twitter. “Bezorgde mensen maandenlang een rad voor ogen houden. Het mag stoppen. De vierde ronde van experten is opnieuw duidelijk. Ventilus moet bovengronds. Compenseer getroffenen ruimschoots en maak voort met noodzakelijke beslissing voor betaalbare en groene energie.”

(Belga/PVH)