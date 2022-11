Na definitieve keuze voor bovengronds Ventilus: zij leven al jaren onder hoogspanning

Caroline uit Avelgem: “Ik ben bang voor wat de toekomst brengt”

Caroline Noterman woont samen met haar man en enkele paarden en honden vlak naast het hoogspanningsstation in de Lindestraat in Avelgem. Dit is de wijk met de naam Rugge. Hier speelde zich ‘De Teloorgang van de Waterhoek’ af, het verfilmde boek waarin Stijn Streuvels de plattelandsmens tevergeefs de strijd liet aanbinden met de ‘beschaafde wereld’. Het wordt het eindpunt voor de kabels van Ventilus.

“Dat bovengronds traject ligt volgens ons al lang vast”, zegt Caroline Noterman. “Je ziet het aan de masten die men al verzwaard heeft met kolossale betonblokken aan de voet. Dit zijn de pylonen waarlangs die Ventiluskabels zullen passeren. Wij zijn hier een jaar of tien geleden komen wonen omdat de grond hier goedkoop was. Al ons geld zit hierin. De toenmalige eigenaar zei ons nog: Het zal hier alleen maar beter worden. Als de elektriciteitscentrale in Ruien weg is, zal dit hoogspanningsstation minder belang hebben. De centrale is intussen wel weg, maar we hadden niet kunnen denken dat het nog erger zou worden.”

Metingen door specialist

“Ik geef training aan ruiters en heb zelf enkele paarden. Mijn dieren stonden vroeger in een manege en ik wou ze dicht bij mij hebben. Ik heb hier speciaal een kleine piste laten aanleggen. Voor we destijds dit huisje met die stallen en weiden kochten, hebben we een specialist laten komen om op te meten of de elektrische of magnetische velden die gepaard gingen met de kabels die hier passeerden schadelijk waren. Toen werd gesproken over transporten van 150 kV en stelde men ons gerust. Maar nu heeft men het over 380 kV. Een tijdje geleden was ik nog in Italië bij een dame wiens vriend altijd bij hoogspanning heeft gewerkt. Hij zei: Wonen in de buurt van hoogspanningskabels met een spanningsniveau van 150 kV is nog leefbaar, maar als er kabels van 380 kV hangen, is leven niet meer mogelijk. Daar is er niets meer dat nog groeit.”

Angst

“En ik hoor hier momenteel zelfs cijfers die nog hoger zijn. Dat maakt me natuurlijk bang. Niet alleen voor ons, maar ook voor mijn paarden en mijn honden. Dit is mijn leven. Ik heb geïnvesteerd in dit terrein. Het gaat om onze gezondheid. Het is nog niet bewezen dat het schadelijk is, hoor je dan zeggen. Wat ben je daarmee als alles erop wijst dat het niet goed is voor de gezondheid? Wat blijft er nog over als je gezondheid je in de steek laat? Ik ga nu bekijken wat er effectief staat te gebeuren en wat de opties zijn. Als het allemaal doorgaat, is het een catastrofe. Maar ik vrees ervoor. Dan hoop ik op een goede regeling zodat we kunnen weggaan. Maar stel dat ze ons onteigenen, wat gaan we dan krijgen? Sommige mensen zeggen dat we beter ons huis zouden verkopen, maar niemand wil dat hier nog hebben.”