Dripl wil de wereld veroveren met gezonde en duurzame drankautomaten: “Hiermee bannen we straks één miljard verpakkingen”

De wereld groener maken en ons tegelijk gezonde (fris)dranken serveren. Dat is de missie van Dripl. De Gentse start-up, opgericht onder impuls van de van De Panne afkomstige Colin Deblonde, wil tegen eind dit jaar één miljoen wegwerpverpakkingen de wereld uit helpen. “Ons doel is duidelijk: we willen voor een mondiale impact zorgen”, klinkt het.

Wie vandaag een drankje uit een automaat haalt, krijgt die in een wegwerpverpakking gepresenteerd. Dat moet anders kunnen, vindt Colin Deblonde (23). Tijdens zijn studies aan de UGent kreeg hij, samen met Leuvenaar Lucas Moreau (23), een lumineus idee.

“Waarom bestaat er geen drankautomaat waar je een hervulbare fles in kunt plaatsen? Die vraag stelden we ons in het najaar van 2019. Drie jaar later heeft onze droom vaste vorm gekregen”, aldus Colin Deblonde.

We hebben het moment mee. Gezonde voeding en duurzaamheid staan hoog op de agenda

Het concept van Dripl is even geniaal als eenvoudig. “Wij hebben de allereerste drankautomaat ontwikkeld die goed is voor zowel je lichaam als de planeet. Via refill points die op het leidingwaternetwerk aangesloten zijn, kunnen mensen kiezen voor onze gezonde én verpakkingsloze dranken. Op die manier willen we zoveel mogelijk wegwerpverpakkingen uit de wereld bannen en de vertrouwde drankautomaat als het ware heruitvinden.”

Die aanpak slaat aan, want eind vorig jaar klokte Dripl al af op 100.000 vermeden verpakkingen sinds de start van het jonge bedrijf. Colin en Lucas hebben ondertussen een team van een tiental mensen rond zich verzameld. “En in de volgende maanden groeien we naar vijftien medewerkers”, klinkt het.

1.000 pmd-zakken

Alles startte met een prototype dat in de gangen van een UGent-campus werd geplaatst. “Daar wilden we onderzoeken of ons idee ook daadwerkelijk een toekomst had. Al snel bleek onze automaat een succes en vulden studenten hun herbruikbare fles met onze gezonde drankjes.” De technologie en uitvoering werd verder verfijnd en nu zijn er bijna honderd Dripl-automaten in Vlaanderen en Brussel in gebruik.



“De technologie bestond al, want de in veel bedrijven vertrouwde koffie-automaten werken op exact dezelfde manier. Alleen hadden de grote spelers geen interesse om op die manier gezonde dranken aan te bieden. Wij hebben in dat gat gesprongen.”

Sinds de lancering eind 2019 bespaarde Dripl, naast 100.000 wegwerpverpakkingen, al het onnodige transport van 22.500 liter water om (fris)drank te maken en voorkwamen ze een extra suikerconsumptie van 2.900 kilo in vergelijking met de traditionele frisdranken.

“Om er een visueel plaatje aan te hangen: wij hebben al 1.000 bomvolle pmd-zakken van de stoep gehouden. We zijn er dan ook van overtuigd dat een toekomst zonder wegwerpflesjes en -blikjes mogelijk moet zijn. Gezonde drinks zonder nutteloze verpakking aanbieden, moet daar de katalysator voor vormen. Het is een maatstaf die we dagelijks in de gaten houden en wekelijks uitgebreid bespreken.”

Momentum

Dat Dripl zo’n hoge vlucht neemt, is makkelijk te verklaren, vindt Colin. “We hebben het momentum mee. Ecologie en duurzaamheid zijn belangrijker dan ooit, net als gezondere en suikerarme voeding. Die twee elementen weten wij perfect te combineren en stappen er op een laagdrempelige manier mee naar de consument.”

Die consument vindt Dripl voornamelijk op de bedrijfsvloer. Namen als AS Adventure, JBC, UZ Antwerpen en Decathlon gingen al met het bedrijf in zee, met ondernemingen als Belfius en Argenta zijn de onderhandelingen volop aan de gang. “We zien dat steeds meer grote spelers oren hebben naar ons verhaal. Op termijn willen we ook bij de mensen thuis een verschil maken.”

Vlaanderen en Brussel lijken definitief gevallen voor de charmes van Dripl, maar de ambities rijken verder, zegt Colin.

“Tegen eind dit jaar willen we één miljoen wegwerpverpakkingen vermeden hebben. Om dat doel te bereiken, kijken we naar het buitenland. We willen ons product in de markt zetten in Nederland en Duitsland. In Nederland moeten de eerste refill points nog dit voorjaar een feit zijn, Duitsland moet in het najaar volgen.”

In eigen land moeten eind dit jaar 300 Dripl-automaten te vinden zijn en binnen drie jaar wil het bedrijf in heel Europa actief zijn om zo tien miljoen wegwerpverpakkingen de wereld uit te helpen. “Maar uiteindelijk willen we op mondiaal vlak een verschil maken. Onze stoutste droom is om een frisdrankengigant als Coca-Cola van de troon te stoten en dé maatstaf te worden wanneer het over gezonde en milieuvriendelijke dranken gaat.”

Smaken uitbreiden

Ook het smakenaanbod zal uitgebreid worden. “Nu hebben we met citroen, ijsthee, veenbes, gember-limoen, roos-munt en maté zes varianten in onze portefeuille steken, dat willen we naar een tiental smaken brengen. Die ontwikkelen we zelf en ze zijn door het Federaal Voedselagentschap goedgekeurd.”

“Dripl is vanuit een eerder naïeve jongensdroom gestart, maar na twee jaar zijn we klaar om de wereld te veroveren. Tegen 2032 willen we één miljard wegwerpverpakkingen vermeden hebben. Dat wordt onze refillution.”

Info: www.dripl.be