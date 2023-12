Dit was 2023: stuk bouwgrond in Nieuwpoort verkocht voor meer dan 20 miljoen euro

Begin oktober heeft vastgoedgroep Degroote uit Oostende een perceel grond in Nieuwpoort-Bad verworven voor een recordbedrag van ruim 20 miljoen euro. Het stukje braakliggend terrein, gelegen achter de Sint-Bernarduskerk, had oorspronkelijk een geschatte waarde van 7,8 miljoen euro. Dit kozen we als hét nieuwsfeit van 2023 en het benadrukt de toenemende aantrekkingskracht van de kuststad.

Het online biedplatform Biddit, beheerd door notarissen, werd het podium voor een verhitte biedstrijd die resulteerde in een indrukwekkende afsluitprijs van 20,45 miljoen euro voor het 1.250 vierkante meter grote perceel. David Degroote, co-CEO van de Oostende Vastgoedgroep, benadrukt hiermee het vertrouwen in Nieuwpoort: “Ik geloof sterk in Nieuwpoort. Er is veel vraag en de prijs per vierkante meter ligt relatief hoog.” Het familiebedrijf, dat voornamelijk actief is in Oostende, heeft de afgelopen tijd al drie projecten in Nieuwpoort verworven.

Place to be

Deze recordverkoop onderstreept de groeiende populariteit van Nieuwpoort als een begeerde bestemming aan de Belgische kust. Burgemeester Geert Vanden Broucke, verheugd met de onverwachte financiële meevaller, verklaarde: “Ik hoopte op 15 miljoen euro. Dit is boven de verwachtingen. Het zegt iets over Nieuwpoort. Nieuwpoort is de place to be.”

Met het geld van de verkoop plant het stadsbestuur ambitieuze projecten, waaronder een stadskantoor, een sport- en jeugdcentrum, en een technisch centrum. Burgemeester Vanden Broucke benadrukte dat er strikte voorwaarden zijn gesteld aan de bouwpromotor: “Er komt geen woontoren. Het nieuwe gebouw mag niet hoger zijn dan tien bouwlagen zoals voor de hele buurt daar. We zullen ook streng waken over de kwaliteit van de architectuur: het moet iets moois zijn en er moet groen blijven. Ze mogen het terrein niet helemaal vol bouwen.”

90 appartementen

Op de grond in Nieuwpoort kunnen tien bouwlagen worden gebouwd en Degroote overweegt daar ongeveer 90 appartementen te realiseren. Dit betekent dat hij gemiddeld 230.000 euro per flat betaalt, wat zelfs ervaren vastgoedinvesteerders verbaast.

Deze opmerkelijke gebeurtenis onderstreept niet alleen de florerende vastgoedmarkt in Nieuwpoort, maar bevestigt ook de stad als een bloeiende hotspot aan de Belgische kust, waar de interesse van investeerders en vastgoedontwikkelaars blijft groeien.