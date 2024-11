Wild & Soft genomineerd voor ‘Ambassadeur voor Bedrijvig West-Vlaanderen’: “We combineren realiteiten schattigheid in pluche”

Wie wordt de opvolger van Emma Meesseman als West-Vlaams Ambassadeur? Dat komen we te weten op 27 november, maar die avond wordt ook een onderneming bekroond. KW gaat samen met de Provincie, Radio2 en Focus-WTV opnieuw op zoek naar de Ambassadeur voor Bedrijvig West-Vlaanderen. In aanloop naar deze verkiezing stellen we elke week een van de zes genomineerde bedrijven voor. Maak kennis met Wild&Soft uit Roeselare.

Wie door het centrum van de Roeselaarse deelgemeente in Oekene rijdt, heeft het niet meteen door, maar in de schaduw van de lokale Sint-Martinuskerk heeft een internationaal actief bedrijf zijn hoofdkwartier. Wild&Soft ontwerpt en verdeelt pluche dierenkoppen, kapstokjes, capes en tal van decoratie-items in meer dan zestig landen.

Geestelijke vader van dit succesverhaal is Sebastien Werbrouck (43). Na zijn studies rechten en bedrijfskunde wilde hij aanvankelijk een carrière in een meer voor de hand liggend vakgebied najagen, maar de geboorte van zijn twee kinderen deed hem een compleet andere weg inslaan. “Hendrik en Joanna zijn nu respectievelijk tien en twaalf jaar oud, maar toen we hen net in ons gezin mochten verwelkomen, wilde ik hun kinderkamer op een originele manier opfleuren.”

“Ik kreeg het idee voor mijn kinderen om schattige, maar realistische dierenkoppen in pluche te ontwerpen”

Sebastien was toen als salesverantwoordelijke aan de slag bij een textielbedrijf en kwam zo vaak in ateliers in Zuidoost-Azië. “Ik kreeg er het idee om schattige, maar realistische dierenkoppen in pluche te ontwerpen. Die stralen kracht uit én waken als het ware over de kindjes.” Zo zagen tien jaar geleden de leeuw, olifant, ijsbeer, haai en witte tijger het levenslicht. “Onze eigen big five”, knipoogt hij.

George Clooney

Sebastien startte Wild&Soft in zijn garage en schuimde meteen gespecialiseerde beurzen in de ons omringende landen af. “De opstart was niet evident”, geeft hij toe. “Je bent een nieuwe speler en probeert een product te lanceren dat nog niet bekend is. Maar ik heb doorgebeten.”

Met succes, want plots klopte het Franse modehuis Yves Saint Laurent aan voor een samenwerking en schafte Hollywoodster George Clooney zich een tiental pluche dierenkoppen aan. “Toen die in een aantal magazines duidelijk in beeld kwamen, ontplofte onze mailbox. Wild&Soft was definitief gelanceerd.”

“In totaal verkopen we om en bij de 50.000 items per jaar”

Intussen is het gamma fel uitgebreid en ben je bij Sebastien en zijn vijfkoppig team ook aan het juiste adres voor rugzakjes, kleine dierenkopjes die op een step passen en zelfs zitzakken, vederzachte tapijten en pluche staande dieren. “Die laatste zetten we onder Big&Soft in de markt. In totaal verkopen we om en bij de vijftigduizend items per jaar”, klinkt het. “Onze grote dierenkoppen blijven vooralsnog het grootste segment, maar we zien het evenwicht tussen onze verschillende categorieën jaar na jaar toenemen.”

Vanuit Oekene vertrekken de Wild&Soft-creaties naar zestig landen. “Met België, Frankrijk en Nederland als toppers, maar ook in landen als Brazilië, Canada en de Verenigde Staten doen we het goed. Het Midden-Oosten heeft ons ook ontdekt en zelfs het Marokkaanse koningshuis en de familie Agnelli (stichter van automerk Fiat, red.) bestelde onze producten al. Mooi, toch?”

“Het feit dat we zo vaak gekopieerd worden als hoogstaande kwalitatieve producten beschouwen we als een compliment”

Het succes is eenvoudig te verklaren, stelt Sebastien. “We maken hoogstaande kwalitatieve producten die realiteit en schattigheid met elkaar combineren. Tien jaar geleden waren we de eersten, nu zijn we al lang niet meer de enigen. Maar het feit dat we zo vaak gekopieerd worden, beschouwen we als een compliment. Al gaat er niets boven het origineel.”

Alle ontwerpen worden in Oekene op de tekentafel tot leven gewekt. “En daarvoor gebruiken we alleen topmaterialen, met een zo duurzaam mogelijk accent. Zo is onze vulling honderd procent gerecycleerd en hebben we de Wild&Soft Foundation opgericht. Daarmee ondersteunen we het dierensanctuary De Zonnegloed in Vleteren en het Chikanga-opvangcentrum in Indonesië. In dat land worden al onze creaties ook geproduceerd.”

Tal van nieuwe ideeën

De komende jaren wil Wild&Soft verder groeien. “We bruisen van de ideeën”, valt te horen. “We willen nog een pak nieuwe ontwerpen lanceren, maar ook ons private label-verhaal uitdiepen. Momenteel maken we al pluche dieren voor de hotelketen Ritz en het Britse luxegrootwarenhuis Harrods. Voor de West-Vlaamse bouwgroep Beeuwsaert hebben we dan weer een duizendtal blauwe neushoorntjes gemaakt die ze als relatiegeschenk aanbieden. Die poot willen we nog meer uitbouwen.”

“We werken in de luwte, zoals het bescheiden West-Vlamingen betaamt, maar we zijn preus op wat we doen”

De nominatie voor Ambassadeur voor Bedrijvig West-Vlaanderen beschouwen ze bij Wild&Soft als een eer. “We werken in de luwte, zoals het bescheiden West-Vlamingen betaamt. Maar we zijn wel wereldwijd actief en preus op wat we doen.”