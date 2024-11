Wie volgt Emma Meesseman op als West-Vlaams Ambassadeur? Stem op jouw favoriete kandidaat

Wie volgt Emma Meesseman op als West-Vlaams Ambassadeur? In samenwerking met de provincie, Radio2 en Focus&WTV verkiezen we met De Krant van West-Vlaanderen voor de zesde keer deze West-Vlaamse vaandeldrager. Breng nu jouw stem uit en beslis samen met onze vakjury wie op 27 november de nieuwe Ambassadeur wordt. Maak hier kennis met de zes kandidaten.

Manu Van Acker: de man die alles kan

Manu Van Acker is een multitalent. © Joke Couvreur

Het gaat hard voor Oostendenaar Manu Van Acker (25), radiopresentator bij MNM. Vorig jaar was hij nog een nobele onbekende, maar zijn deelname aan De Slimste Mens én zijn medewerking als vliegende reporter voor De Warmste Week, legde hem geen windeieren. Dit voorjaar was hij opnieuw te zien in de comedyreeks Nonkels en mocht hij ook Het Perfecte Plaatje presenteren. Deze zomer stond dit multitalent op de planken van de musical Sneeuwwitje van Studio 100. Dit najaar deed hij mee aan het VTM-programma Een Echte Job, dat volgend voorjaar te zien is. Later dit jaar is hij opnieuw een van de gezichten van De Warmste Week.

Matthieu Bonne: ultraloper die ook van water houdt

Recordloper Mathieu Bonne. © Christophe De Muynck

Ultrasporter Matthieu Bonne (30) uit Bredene pakte dit jaar nóg maar eens een wereldrecord. In Hongarije liep hij 1.046 kilometer in zes dagen, een fenomenale uitputtingsslag. Een half jaar daarvoor mislukte een eerdere poging, waardoor hij zelfs opnieuw moest leren wandelen. In de voorbereiding voor zijn tweede, succesvolle poging, verbrak hij ook nog eens het Belgisch record 24-uursloop. Het is dan ook geen toeval dat de titel van zijn eerste boek Wilskracht heet. Vorig jaar brak hij het wereldrecord fietsen in zeven dagen én het wereldrecord openwaterzwemmen. Hij wil graag volgend jaar het Amazonewoud doorkruisen.

Hetty Helsmoortel: de vrouw die nerds hip maakte

Hetty Helsmoortel maakt wetenschap en technologie cool. © gf

Een paar jaar geleden was Hetty Helsmoortel (38) vooral actief in een labo voor kankeronderzoek, vandaag is het podium haar tweede thuis. Daar maakte ze wetenschap en technologie weer helemaal hip. Zo is ze een vaste gast bij de populaire podcast Nerdland met Lieven Scheire én is ze ook artistiek directeur van het afgeleide Nerdland-festival, dat dit jaar volledig uitverkocht was. Haar liefde voor het vak speelt ze ook uit in een jaarlijkse zaalshow. Missie 2024 telt dit seizoen maar liefst 50 voorstellingen. Later dit najaar maakt Hetty ook haar opwachting in De Slimste Mens ter Wereld. Eind december vult ze drie keer de Antwerpse Lotto Arena met Nerdland voor kleine nerds.

Anastasya Chernook: van ‘krotkind’ tot influencer

Influencer Anastasya Chernook gaat geen enkele taboe uit de weg. © Christophe De Muynck

Anastasya Chernook uit Zwevezele (Wingene) is amper 30 en heeft al geleefd voor twee. Dit voorjaar bracht ze dan ook al haar memoires uit. In De kroning van het krotkind gaat de van Kirgizië afkomstige West-Vlaamse geen enkel taboe uit de weg. Al jaren timmert ze aan de weg als influencer met onder meer een podcast, schildert ze en met de regelmaat van de klok duikt ze ook op op televisie. Zo was ze dit voorjaar nog te zien in Wat Zou Jij Doen? op VTM en is ze ook een graag geziene gaste aan De Tafel van Gert. Binnenkort is ze ook te zien in het 22ste seizoen van De Slimste Mens ter Wereld.

Rik Verheye: een hart voor het West-Vlaams

Rik Verheye is niet van het scherm weg te slaan.

Afgelopen voorjaar zette Rik Verheye (37) uit Knokke-Heist zichzelf én het West-Vlaams nog maar eens op de kaart met het tweede seizoen van Nonkels. De comedyreeks verbrak opnieuw alle records, zowel op Streamz als bij Play4. Sinds vorig jaar is hij ook covoorzitter van Sporting Hasselt, dat naast de sportieve successen ook scoort met een docureeks. Verheye was overigens niet van het scherm weg te slaan, van Celebrity Klopjacht tot Kamp Jeroom. Ondertussen is hij in afwachting van het derde seizoen van Nonkels aan het schrijven aan een nieuwe reeks. Dit najaar zette hij zijn schouders ook onder een sensibiliseringscampagne voor de Week van het Hart.

Michèle George: de beste Belgische paralympiër

Dressuurrijdster Michèle George maakte afgelopen zomer nog maar eens indruk op de Paralympische Spelen. © Christophe De Muynck

Dressuurrijdster Michèle George (50) is opgegroeid in Oostende, maar woont in Waregem. De amazone maakte afgelopen zomer nog maar eens indruk op de Paralympische Spelen. Voor de vierde keer op rij kroonde ze zich tot paralympisch kampioen in de individuele competitie. Ook in de vrije kür won ze alweer goud. Met zeven paralympische titels is ze daarmee de beste Belgische paralympische atleet aller tijden. Ze rijdt al paard sinds 1982, maar kwam in 2008 zwaar ten val met haar paard, waarna ze linkerzijdig verlamd raakte.

