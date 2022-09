Schoenmaker Kristof Vanhee zet deuren open op Open Monumentendag: “Benefiet voor mijn Oekraïense buren”

Komende zondag 11 september staat Open Monumentendag op de agenda. De 34ste editie al, wat bewijst dat onroerend erfgoed Vlaanderen blijft boeien. Een van de deelnemers is schoenmaker Kristof Vanhee uit de Dorpstraat 24. Kristof koppelt aan zijn deelname met zijn pop-up Café Cordonnier, een benefiet waarvan de opbrengst gaat naar zijn Oekraïense buren.

Het is dit jaar 35 jaar geleden dat Kristof, gehuwd met Maureen Vansevenant (57) en vader van Bram (30) en Robert (24) er zijn zaak startte. Een feestjaar dus. “Het leuke aan deze job is dat ik leef met de mensen van het dorp en ik het dorpsgevoel hoog in het vaandel draag. Daarnaast was ik er steeds voor de kinderen en heb ze van heel dichtbij zien opgroeien, wat weinig vaders kunnen zeggen”, lacht Kristof. “Mijn verhaal in de schoenmakerij begon in het jaar 1984 toen ik na een leuke, maar drukke maand vakantiewerk aan de kust, niet meer naar school wilde gaan. Mijn moeder kwam toen met het idee van een beroep als schoenmaker. Ik zag daar wel een opportuniteit in en ging op leercontract bij Gerard en Geert Dekeyser, alom bekend in Torhout. Na drie succesvolle jaren samenwerking, deed ik mijn legerdienst in Duitsland en toen de laatste schoenmaker in Koekelare tijdens mijn dienst er de brui aan gaf, zag ik mijn kans schoon om mijn eigen zaak uit de grond te stampen.”

Ik hoop veel mensen te verwelkomen in Café Cordonnier

Pop-up

Dat Kristof het hart op de juiste plaats heeft is alom geweten. “Ik wil van deze Open Monumentendag tevens gebruik maken om onze Oekraïense buren, die hun land moesten ontvluchten door de vreselijke oorlog, te steunen met een benefiet. Dit gebeurt onder de vorm van pop-up Café Cordonnier naast de zaak, waar ik de oude toog van café Spanje, vroeger uitgebaat door Madeleine en Tuur, zal installeren. Met de hulp van mijn twee schoondochters Margo en Amber, hoop ik er tal van mensen te kunnen verwelkomen en bedienen. De opbrengst gaat integraal naar dit Oekraïens gezin die niet alleen hun land hebben moeten ontvluchten door die vreselijke oorlog, maar ook nog de zorgen dragen over een 12-jarig kind met een beperking. Ook zij zullen aanwezig zijn op de benefiet. Ze worden hier goed opgevangen door Marc Decru en zijn hele familie in de Noordomstraat, maar kunnen dit extraatje zeker goed gebruiken”, besluit Kristof Vanhee overtuigend. (EV)