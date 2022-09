Oud waterproductiestation Sint-André opent deuren op Open Monumentendag

Op 11 september kan je het waterproductiecentrum Sint-André bezoeken dat niet langer in gebruik is. Het verhaal past helemaal bij het thema Duurzaamheid van Open Monumentendag.

Bart Clarebout, verantwoordelijke bezoekerscentrum Doornpanne van Aquaduin, dist de geschiedenis op. “Eigenlijk begint het verhaal al in 1925 toen Adinkerke, De Panne, Nieuwpoort, Oostduinkerke en Veurne de intercommunale IWVA stichtten die zou instaan voor de drinkwatervoorziening, ook met het oog op het stijgende kusttoerisme. Tijdens WOI werd de bestaande waterwinning op domein Cabour overbelast door de Duitse bezetter en bij de aftocht vernielden de Duitse troepen watertoren Moeder Lambik waardoor IWVA zijn reserves zag leeglopen. De IWVA had door de stijgende vraag naar kraanwater al delen van het waterwingebied Sint-André in Koksijde gekocht en kreeg na WOII ook de overige percelen in handen. Daar wordt tot vandaag het grootste aandeel van het kraanwater geproduceerd.”

Voorgeschiedenis

“Sint-André heeft een rijke voorgeschiedenis. In 1922 kwam er een golfterrein onder impuls van een groep rijke Engelsen die met de vennootschap Saint-André een duinengebied van zo’n 100 hectare grond tussen Koksijde en Oostduinkerke aankochten. Uiteindelijk bleek het project niet rendabel en werd het terrein verkocht aan een groep West-Vlaamse industriëlen. Ook deze nieuwe groep moest vaststellen dat het onderhoud van het golfterrein handenvol geld kostte en ging na enkele jaren in vereffening. De potentiële koper plande een bouwproject waartegen veel protest kwam. Zo kreeg de IWVA de kans om de overige percelen op te kopen om er de grondwaterwinning uit te bouwen. In 1948 werd het eerste waterproductiecentrum in gebruik genomen. Door de stijgende vraag naar kraanwater verdubbelde tussen 1950 en 1959 de productie in Sint-André tot 1.070.000 kubieke meter. Om aan de grote vraag te kunnen voldoen, werd in het waterwingebied Sint-André een tweede waterproductiecentrum gerealiseerd. Dit ontijzeringsstation, ontworpen door ingenieur-architect Carl Steyaert, bleef operationeel tot 2011. Twee jaar geleden kreeg het een opknapbeurt om bezoekers te ontvangen, en in de toekomst kan het waterproductiecentrum nog worden ingezet als extra filtercapaciteit.” Aquaduin zet ook in op goed waterbeheer en schakelde om naar duurzame waterwinning. In 2002 werd in Sint-André de infiltratie opgestart in combinatie met hergebruik van afvalwater.

Op 11 september kan je het waterproductiecentrum vrij bezoeken tussen 13 en 17 uur of aansluiten bij de geleide wandeling aan het infiltratiepand tussen 14 en 15 uur. Doornpannestraat 2, Koksijde.