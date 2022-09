Tramfestival door TTO-Noordzee tijdens Open Monumentendag: Ritje met historische tramstellen

Op Open Monumentendag nodigt TTO-Noordzee vzw iedereen uit op het Tramfestival in de oude tramstelplaats van De Lijn waar je historische erfgoedtrams van heel dichtbij kunt bekijken. Meer nog: je kunt er zelfs een ritje mee maken! Je duikt in het nostalgische verleden van de kusttram in een decor van een unieke collectie historische tramstellen.

Het depot aan de Loskaai herbergt een deel van het functioneel rollend erfgoed van De Lijn. Je kunt in deze oude tramstelplaats de thematentoonstelling bezoeken over het tramtransport van vroeger tot nu, zowel over personenvervoer als over goederentransport. Naast de levensechte trams is er ook een nieuwe collectie miniatuurtrams te bewonderen.

Verder kan je grasduinen in een groot aanbod boeken, postkaarten en tijdschriften en unieke exemplaren op de kop tikken. Rond de stelplaats kan je diverse historische tramstellen langs binnen en langs buiten inspecteren, en je kunt zelfs meesporen voor een ritje naar Adinkerke, Koksijde of Nieuwpoort. Nagenieten kan je bij een drankje in de ‘Tram-bar’.

Het oudste rijtuig dateert van 1897, het meest recente van 1981. Tussen die historische pareltjes tref je ook het Motorrijtuig Standaard-Kust 9942, de officiële benaming voor de typische kusttram die spoorde van 1932 tot 1956.

Herstellingen

Dit tweerichtingsmotorrijtuig met een houten kast op draaistellen was 2,4 m breed en was speciaal gebouwd voor de kust. Het werd in dienst genomen aan de kust en voor de buurttramlijn Knokke Brugge tussen 1932 – 1940. Tijdens WO II werd het geëvacueerd naar het binnenland tot 1945, maar keerde daarna terug naar de kust. In 1957 werd het tramstel omgebouwd van motorrijtuig naar aanhangrijtuig en deed nog dienst tot 1981.

De vrijwilligers van de vzw TTO-Noordzee (Toerisme, Transport, Ontspanning aan de Noordzee) engageren zich voor de vereniging, zowel op het gebied van technische knowhow in restauratietechnieken in het onderhoud van rollend materieel als op het vlak van geschiedenis van de ontwikkeling van het openbaar vervoer langs de Belgische kust. Een 30-tal actieve vrijwilligers zet zich in voor de exploitatie van de historische tramstellen.

De Lijn stelt z’n de stelplaats aan de Loskaai in De Panne ter beschikking. Daar restaureren de plaatselijke klusploegen ook goederen- en personenwagons. Zij zijn het kloppende hart van de vereniging, want ze zorgen ervoor dat al het historische rollend materieel in prima conditie blijft en dat alles technisch in orde en veilig is. De grotere herstellingen aan motor- en aanhangrijtuigen worden uitgevoerd in de tramloods van Knokke.

Trambestuurders

De trambestuurders zijn afkomstig uit de Vlaamse Vervoersmaatschappij/De Lijn West-Vlaanderen en beschikken over een jarenlange ervaring. De trambegeleiders van TTO-Noordzee staan in voor de veiligheid en assistentie van de trambestuurder, maar zijn ook de gastheren en gastvrouwen voor de reizigers.

Zij vertellen de reizigers graag alles over de historische rijtuigen. Medewerkers, die graag een handje toesteken, zijn altijd welkom bij TTO-Noordzee.

Vanuit de stelplaats aan de Loskaai 15 kan je op zondag 11 september vanaf 10 uur meesporen met een historische tram tot Adinkerke-station, de Lejeunelaan in Koksijde of halte Zonnebloem in Nieuwpoort.

Een ticket heen en terug kost 4 euro tot Adinkerke-station en Koksijde en 6 euro tot Nieuwpoort. Kinderen onder 7 jaar en personeelsleden van De Lijn mogen gratis mee. Een dagkaart kost 12 euro voor TTO-leden en 16 euro voor niet-leden. Enkel contante betaling.