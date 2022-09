Beroeps- en amateurfotografen leven zich een weekend lang uit in oude cinemazaal Tijl

Beroeps- en amateurfotografen konden zich in Izegem een weekend lang uitleven in de voormalige cinemazaal Tijl. Het is een traditie in de stad dat elk jaar een verrassende en fotogenieke locatie wordt opengesteld.

“Het is inderdaad een traditie om tijdens het weekend van Open Monumentendag een unieke locatie open te stellen. Ook dit keer was het weer een succes met meer dan 100 inschrijvingen”, zegt schepen van Erfgoed en Musea Kurt Himpe die de drijvende kracht achter de jaarlijkse fotoshoots is.

Met de cinemazaal Tijl werden de fotografen nog eens in de authentieke sfeer van weleer ondergedompeld. De cinema draagt een hele geschiedenis met zich mee. De zaal kreeg een naam met een verwijzing naar de hoofdkerk van Izegem, de Sint-Tillokerk. “De eerste vertoningen in de zaal vonden plaats eind oktober 1956 en in 1977 werd ‘All The President’s Men’ als laatste film vertoond. Daarna werd de zaal tot 1986 gebruikt voor jeugdfilms”, zegt schepen Himpe.

Sporadisch opende de cinemazaal daarna nog eens voor het vertonen van kerstfilms. Maar om veiligheidsredenen is zaal Tijl helemaal in onbruik geraakt. Enkel voor heel specifieke initiatieven konden beperkte groepjes nog eens binnen, nu dus fotografen die vooraf een tijdsblok konden reserveren.

Het was een komen en gaan van fotografen. Ze konden creatief te werk gaan met diverse attributen die er nog aanwezig zijn. Onder meer de opening waardoor destijds geprojecteerd werd bijvoorbeeld.

Vorige jaren konden geïnteresseerde beroeps- en amateurfotografen terecht in kasteel Wolvenhof, het Kapucijnenklooster, de voormalige drukkerij Strobbe, het klooster de Pélichy en de verlaten site van slachthuis Verbist. Na de geslaagde opnamelocatie van dit jaar, kan de zoektocht voor volgend jaar van start gaan.

(MI)