2.600 deelnemers genieten van Izegemse editie Open Monumentendag

Open Monumentendag was in Izegem een voltreffer. “Met net geen 2.600 deelnemers kunnen we echt wel spreken van een topeditie”, zegt schepen van Erfgoed en Musea Kurt Himpe (N-VA).

“Het museum Eperon d’Or alleen al lokte meer dan 1.100 bezoekers. Aan de dokterswoning tegenover het Blauwhuis was het voor de honderden bezoekers aanschuiven. Heel wat mensen hadden gereserveerd, maar op de verscheidene locaties kwamen heel wat meer bezoekers opdagen. Ook de voormalige villa van textielfabrikant Van Wtberghe op de hoek van de Prins Albertlaan, de stoommachine en het voormalige gebouw van schoenfabriek De Coene in de Nederweg lokten veel gegadigden. Heel het weekend konden amateur- en beroepsfotografen voor de laatste keer cinemazaal Tijl op de gevoelige plaat leggen”, besluit de schepen.