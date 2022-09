Moskee Atakwa geopend voor Open Monumentendag

Gisteren, de tweede zondag van september, was het Open Monumentendag. Het grootste culturele eendagsevenement van Vlaanderen en het feest van het onroerend erfgoed. Heel wat unieke locaties waren gratis te bezoeken, ook in Kortrijk zetten verschillende monumenten hun deuren open.

Zo was de Atakwa moskee voor de eerste keer te bezoeken en gaf woordvoerder Yassin El Attar de aanwezigen uitleg over wat het betekent moslim te zijn en het doel van de moskee. Deze activiteit werd georganiseerd in het kader van het Hilal-project. Met dit driejarig erfgoedproject wil KADOC (Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving) de samenwerking tussen de erfgoedsector en de organisaties van de islamitische eredienst stimuleren.

“Er waren meer aanwezigen dan we hadden verwacht. Normaal gezien hebben wij bezoeken in georganiseerde vorm zoals scholen of verenigingen. Nu gaf Open Monumentendag ons de kans om ook individuen aan te spreken. We herhalen deze activiteit zeker opnieuw”, zegt Yassin.

De geschiedenis van de Atakwa moskee gaat terug tot 1976 toen er een eerste poging werd ondernomen om een islamitische gebedsruimte op te richten. Sinds 1995 is de geloofsgemeenschap gevestigd in het huidige pand in de Stasegemsestraat. Dit gebouw gaf hen de kans om meer bezoekers te ontvangen tijdens de voorbije jaren, maar door de groei van de geloofsgemeenschap is de capaciteit onvoldoende. “Intussen zijn er een 6000 à 7000 moslims in Kortrijk. De islamitische gemeenschap van Kortrijk is tevens de oudste moskeegemeenschap van West-Vlaanderen. Helaas moeten wij op andere dagen de moskee buiten gebedstijden sluiten. Niet iedereen draagt de islam een warm hart toe, wij hebben al enkele incidenten meegemaakt waarbij zaken naar binnen worden gegooid”, verzucht Yassin.

Momenteel is men volop bezig met de voorbereiding van de verhuis naar een nieuwe vestiging voor de moskee aan de Brugsesteenweg. “We hebben wel nog wat werk, maar we kijken ernaar uit. We hebben er goede hoop in. Het is ook nodig, het huidige pand is wat verouderd. Een concrete verhuisdatum is er wel nog niet”, vertelt Yassin.