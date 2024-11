Mathieu en Maxim van Aca Cleaning op Bedrijven Contact: “Graag en hard werken zit er bij ons allemaal in”

De broers Mathieu en Maxim Lambrecht zijn de jonge zaakvoerders van het familiebedrijf Aca Cleaning en Kärcher Store Lambrecht, waarmee ze na ruim dertig jaar van Waregem naar een industriezone in Wielsbeke verhuisd zijn. Samen met een 200-tal andere ondernemingen tekenen ze present op het Bedrijven Contact in Waregem Expo op 20 en 21 november. In het licht daarvan is dit het tweede van drie interviews.

Mathieu (31) en Maxim (26) zijn de zoons van Carl Lambrecht (57) en Anja Steelandt (54), die dertig jaar geleden in hun eentje met het schoonmaakbedrijf Aca Cleaning van start gingen. Inmiddels hebben ze daar samen met hun kinderen een stevige kmo met 35 werknemers van gemaakt. De jongste tijd worden Mathieu en Maxim hoe langer hoe meer uitgespeeld als de gezichten van wat nu twee firma’s zijn. Dat is zelfs letterlijk te nemen, want wie een kijkje neemt op de website ziet een persiflage op The Men in Black, de populaire science-fiction film uit de jaren negentig met de twee jonge ondernemers in de rol van The Men in Cleaning.

De startpagina van jullie internetsite is leuk bedacht. Vinden jullie het belangrijk om de boel op die manier wat op te vrolijken?

Mathieu: “Het is pure marketing. Het valt op en de mensen spreken er ons over aan. Het is niet de eerste keer dat we zoiets doen. Eerder hebben we al eens ingespeeld op de komische tv-reeks De zonen van Van As. Bij ons werd dat toen De zonen van Aca.” (lacht). “Het is niet dat we continu op zoek zijn naar dat soort ideetjes, maar is er eentje dat we leuk vinden dan doen we daar iets mee.”

Jullie runnen eigenlijk twee handelszaken: Aca Cleaning en Kärcher Store Lambrecht. Hoe zit de vork precies aan de steel?

Maxim: “Met Aca Cleaning hebben we een schoonmaakbedrijf dat voor een professionele totaalaanpak staat en waarmee we in hoofdzaak in andere ondernemingen actief zijn. Daar houdt Mathieu zich het meest mee bezig. Kärcher Store Lambrecht is er later bijgekomen. Kärcher is een Duits familiebedrijf dat wereldwijd actief is in de productie van hogedrukreinigers, stofzuigers, veegmachines enzovoort. In ons land zijn we een van de exclusieve dealers. We leveren in in hoofdzaak aan ondernemingen, maar het aandeel aan particulieren is wel aan het stijgen. In onze zaak in Wielsbeke is er trouwens ook een winkel. Dat alles leid ik.”

Jullie zijn met de zaak een jaar geleden van Waregem naar Wielsbeke verhuisd. Waarom wilden jullie daar weg?

Maxim: “In de Deerlijkseweg in Waregem bevonden de bedrijfsgebouwen zich achter de kantoren, wat inhield dat de visibiliteit daar zo goed als nul was. Vooral met Kärcher Store Lambrecht wilden we zichtbaarder zijn voor potentiële klanten. Nu is dat ideaal vlak naast de N382 (de gewestweg tussen Ingelmunster en Kaster, red). Er is nog een tweede voordeel. We beschikken hier over meer plaats en dat is eveneens belangrijk.”

Jullie ouders zijn nog altijd medezaakvoerder en zijn hier ook elke dag aanwezig. Kijken ze streng toe naar hoe jullie het doen?

Maxim: “Zo zijn ze helemaal niet. Meer nog, ze wilden ons bewust de kans geven om het bedrijf over te nemen. Het is nu aan jullie, kregen we op zeker moment te horen. Hen geeft het de mogelijkheid om het iets rustiger aan te doen met minder prestatiedruk na een leven van hard werken.”

Was het voor jullie als tieners snel duidelijk dat jullie in het spoor van jullie ouders zouden treden?

Mathieu: “Ik denk dat ik voor ons allebei mag spreken als ik zeg dat we daar nooit aan getwijfeld hebben. Toen ik na zes jaar mijn studies afrondde in het Heilig Hartcollege in Waregem, zijn we met de klasvrienden nog frieten gaan eten waarna ik naar huis gekomen ben om hier meteen van start te gaan. Met Maxim is het niet anders gelopen na zijn scholing in het VTI van Waregem. Het was ook geen straf voor ons om er meteen na onze opleiding direct in te vliegen. Graag en hard werken, dat zit er bij ons allemaal diep in.”

Is er iemand die jullie inspireert als ondernemer?

Mathieu: “Dan denk ik aan Peter en Dieter Vyncke. Zij zijn de zaakvoerders van Vyncke Clean Energy Technology in Harelbeke, een van onze eerste klanten. Ik heb een enorme bewondering voor hen omdat ze een gigantische groei wisten te realiseren, onder meer door overnames in het buitenland. Bovendien vind ik het mooi om te zien van hoe ze pal achter hun mensen staan. Dat vind ik ook van het grootste belang. Voor onze medewerkers zijn we gewoon Maxim en Mathieu, collega’s onder de collega’s. We willen niet op een verhoog staan.”

Geef me tot slot nog eens een restaurant waar jullie graag de benen onder tafel schuiven in Waregem?

Maxim: “Dat is dan gastrobar Zaborov, dat deel uitmaakt van het Parkhotel in Waregem. Je komt er altijd wel iemand tegen die je kent en de pizza’s daar zijn verrukkelijk.”