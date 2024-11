Chris Baert van Waregem Expo over Bedrijven Contact: “We rollen dit concept over Vlaanderen uit”

Bedrijven Contact dat op 20 en 21 november plaatsvindt, is met voorsprong het succesnummer onder de vakbeurzen in Waregem Expo. Net als de vorige drie edities tekenen er meer dan 200 bedrijven present. Chris Baert, de sterke man achter dit alles, is dit concept samen met Delphine De Jaegher nu ook aan het uitrollen in Deinze en Sint-Niklaas. Hij is de laatste, in een reeks van drie, die we interviewen in het kader van dit event.

Met Chris Baert (53) heeft Waregem een toporganisator van grote events in huis, mogelijk wel de beste die er in de regio rondloopt. Lang geleden liet hij al zien wat hij in zijn mars heeft door muzikale kleppers als Clouseau en Salvatore Adamo naar de stad te brengen. Het zorgde er mee voor dat de oprichters van Waregem Expo hem in 2010 als eerste directeur aanstelden. Een goede keuze, zo bleek. Samen met Koen Damman richtte hij Fairs & Events op, het evenementenbureau dat inmiddels het gros van alle activiteiten in het beurzencomplex voor zijn rekening neemt. Resultaat: Waregem Expo kan jaar na jaar goede cijfers voorleggen en heeft met Bedrijven Contact een van de toppers onder de vakbeurzen in huis.

Chris, vertel eens waarom Bedrijven Contact het zo goed doet bij ondernemers die soms van dertig kilometer ver komen?

Chris Baert: “Omdat dit hét netwerkevent bij uitstek is voor ondernemers die iets met Waregem te maken hebben. Het is een vakbeurs die maakt dat iedereen elkaar vindt in één gebouw. Dat kan handig zijn om eens samen af te spreken in een losse sfeer maar ook om deals te maken. Kijk Waregem is de stad bij uitstek van de kmo’s en dan is het handig als ze elkaar eens op een meer informele manier kunnen treffen.”

Intussen is Delphine De Jaegher er bij komen zitten. Sedert enige tijd is ze medezaakvoerder van Fairs & Events. Ze is ook betrokken bij de events die opgezet worden.

Jullie zijn dit concept nu ook op enkele andere plaatsen in Vlaanderen aan het uitrollen. Zit hier een groter plan achter?

“We zijn vorig jaar gestart in Deinze waar bij de eerste editie meteen een 140-tal bedrijven op de afspraak was. Volgend voorjaar is Sint-Niklaas aan de beurt waarvoor we ook een 140-tal standen op het beursplan ingetekend hebben. In het najaar volgt dan opnieuw Deinze. Dat zijn net als Waregem typische kmo-steden en we willen van het Bedrijven Contact ook daar een vaste waarde maken. Op de langere termijn willen we dit nog verder uitbreiden in Vlaanderen. We laten ons daarbij bijstaan door Unizo en kunnen zo ook gebruik maken van hun netwerk.”

Iets anders. Begin dit jaar zorgde Pommelien Thijs drie dagen na elkaar voor een uitverkocht Waregem Expo. Concerten bieden mogelijkheden.

“Dat is zeker het geval want niet alleen Pommelien Thijs had hier drie dagen telkens 3.500 toeschouwers op haar concerten, ook het optreden van Suzan & Freek was hier uitverkocht. Vaak moeten muziekliefhebbers nu naar Brussel, Antwerpen of Gent rijden voor een optreden terwijl we hier ook over een grote zaal beschikken met 3.500 tot 4.000 plaatsen. Dat is uniek in de regio. In de Brielpoort in Deinze kunnen er maximum 1.800 toeschouwers binnen, in De Kreun in Kortrijk zijn er dat 600 en Kortrijk Xpo mikt niet op die markt. Dus wil ik volgend jaar opnieuw met muziekoptredens uitpakken in Waregem Expo met tot de verbeelding sprekende artiesten. Namen zal ik pas later noemen.”

Dit beurzencomplex doet het jaar na jaar uitstekend. Waregem mag blij zijn hiermee.

“Absoluut, dit jaar gaan we afklokken op 55 beurzen en evenementen in Waregem Expo, goed voor 140.000 bezoekers. In de jaren dat er een WK of EK Voetbal is loopt dat bezoekersaantal nog verder op. We geven daarmee de lokale economie een stevige duw in de rug. Standenbouwers, klank- en lichtfirma’s, cateraars en alle andere leveranciers krijgen hierdoor een stevige duw in de rug. En dan zijn er nog de restaurants en hotels die er van profiteren. Het is hen allemaal gegund.”

Ondernemende 50-plussers willen nog wel eens een laatste keer hun vleugels uitslaan. Heb ik het goed dat jij daar niet aan denkt?

“Neen, ik ben van plan om hier verder door te gaan tot aan mijn pensioen en dan ga ik er van uit dat dit tot mijn 67ste zal zijn. De raad van bestuur heeft me onlangs ook tot bestuurder benoemd. Ik zou zeker niet ingegaan zijn op die vraag mocht ik plannen hebben om nog een laatste keer naar iets anders uit te kijken. Maar waarom zou ik. Dit is de meest fantastische job die ik me kan voorstellen. Ik doe hier wat ik het liefst doe en het best kan: events en beurzen opzetten. Daarbij kan ik met veel mensen samenwerken en dat is fantastisch. Het heeft me trouwens al veel vriendschappen opgeleverd met andere ondernemers en daar ben ik blij om.”

Info: www.waregemexpo.be.