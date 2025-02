“De digitale sprong gaat voor velen toch te snel”: Tinka Blomme (25) krijgt titel van digiheld van het jaar

Tinka Blomme (25) is door de stad Waregem uitgeroepen tot digiheld van het jaar. Dat is een mooie titel voor iemand die er een erezaak van maakt om mensen te helpen bij de steeds verder groeiende digitale uitdagingen in ons leven. “Voor velen gaat het te snel, merk ik, en niet alleen bij de oudere generaties. Ook jongeren hebben het soms lastig.”

Itsme gebruiken, betalen met je smartphone, videobellen, een account aanmaken… Hoor je het donderen in Keulen als je de vorige zin leest, dan behoor je tot het deel van de bevolking dat niet helemaal meer mee is in het hele onlineverhaal. Troost je: je bent niet alleen. Meer nog, uit recent onderzoek van de Universiteit Gent blijkt dat vier Belgen op tien digitaal kwetsbaar zijn. Waregem probeert daar, net als tal van andere steden en gemeenten in Vlaanderen, wat aan te doen door vrijwilligers in te zetten die zogenaamde digipunten bemannen. Ze helpen daar mensen die worstelen met de wondere wereld van laptops en andere computers.

En het is de stad menens. De zopas in het leven geroepen wedstrijd Digiheld van het Jaar moet de digipunten nog wat meer ruchtbaarheid bezorgen. Tinka Blomme is de eerste gehuldigde. Ze is iemand die haar expertise als jonge leerkracht ICT in de Sint-Paulusschool campus Hemelvaart koppelt aan een attitude die de allerbeste vrijwilliger kenmerkt. Wie sukkelt in het online wereldje kan bij haar terecht. De leerkrachten en leerlingen in de school weten dat, maar ook vrienden en familie kennen de weg al. Ondertussen combineert ze haar job met een driejarige opleiding schoolontwikkeling aan de hogeschool Vives. Maak kennis met een ambitieuze twintiger met het hart op de juiste plaats.

Je bent voor veel mensen die online het noorden kwijt zijn een aanspreekpunt. Geld verdien je er niet aan. Waarom doe je het?

“In de eerste plaats omdat ik zie dat het de mensen blij maakt als ze iets hebben bijgeleerd. Soms steek ik er zelf ook wat van op als ik iets moet opzoeken en dat is mooi meegenomen. Ik werk wel volgens een vaste methode. Ik leg uit wat er moet gebeuren, maar de mensen moeten het wel zelf doen. Zo kunnen ze het probleem de volgende keer zelf oplossen.”

Geef eens enkele voorbeelden van hoe je mensen verder helpt?

“Zo was er een vriendin die een masterproef moest schrijven, maar er niet aan uit kon hoe ze voor een goede lay-out moest zorgen. Dat is redelijk technisch en ik heb haar laten mee zoeken naar hoe het moet. Ik ben ook vaak de back-up van mijn oma. Onlangs stond het beeld van haar scherm omgekeerd en ze kreeg het niet opnieuw goed.”

“Jongeren kunnen wel goed met hun smartphone overweg, maar minder met een laptop”

“Dat is een klein probleem, maar het moet opgelost worden. Ook heb ik mijn mama geholpen met een vernieuwde website van het bedrijf dat ze runt met haar vriend: Frietmobiel Chrindy. Op school speel ik dan weer vaak trucjes door die het makkelijker maken om op ons platform te werken. Er zijn toch behoorlijk wat leerkrachten die daar mee sukkelen.”

Mag ik aannemen dat de leerlingen zich wat vlotter bewegen in de computerwereld?

“Ze kunnen goed overweg met hun smartphone of met hun tablet, maar met de laptop is dat toch minder het geval. Vraag hen om de symbolen te typen op het klavier en de kans is groot dat ze het niet correct kunnen uitvoeren. Ik wil niet beweren dat jongeren er even hard mee sukkelen als mensen op leeftijd, maar ik heb wel de indruk dat de problemen bij de jongere generaties groeien. Het punt is dat het digitale verhaal niet plots stopt, je moet continu willen bijleren. De leerlingen kunnen me ook buiten de lessen bereiken via Teams (een communicatieplatform met chatmogelijkheden dat de school gebruikt, red).”

Je bent zelf heel ambitieus. Hoop je op termijn in het bedrijfsleven je weg te vinden als computerexpert?

“Neen, mijn toekomst ligt in het onderwijs. Wel ga ik ervan uit dat ik niet mijn hele leven voor een klas zal staan. De opleiding waaraan ik nu begonnen ben, moet me toelaten om later meer impact te kunnen hebben binnen het onderwijs. Een job als pedagogisch begeleider voor een pak scholen in de provincie, dat zou me zeker aanspreken. Al is dat niet voor meteen. Ik doe mijn huidige job ook heel graag.”

Waar ga je tot slot het liefst naartoe in Waregem als je eens niet aan het tokkelen bent op je laptop?

“En dat gebeurt meer dan je misschien denkt (lacht). Ik vind het heel belangrijk om af en toe eens niet online of bereikbaar te zijn. Dan ga ik graag met mijn mama of met vriendinnen wandelen rond de stadionvijvers. Je zit er in de natuur, in het centrum, en je hebt de mogelijkheid om nadien koffie te drinken in de buurt. Dat doe ik dan bij voorkeur in lunchbar Mellon aan de Zuiderboulevard of in het Cultuurcafé aan de Schakelstraat.”

Je vindt meer informatie over de Waregemse digipunten op waregem.be/samendigitaal.