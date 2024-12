“Ik hou ervan om mezelf uit te dagen”: Klaas Lamote geeft oude spullen een nieuw leven in zijn atelier in Vladslo

‘Lampen en hersenkronkels’: die maakt Klaas Lamote onder de noemer Atelier Lamote. “In plaats van oude spullen weg te gooien, geef ik die liever een nieuw leven, om zo unieke interieurobjecten te bekomen. Daarbij experimenteer ik graag met verschillende technieken en materialen, om zo altijd weer bij te leren.”

“Als kind zat ik al oude radio’s open te vijzen in mijn vader zijn werkplek, omdat ik nieuwsgierig was hoe dat allemaal in elkaar zat”, begint Klaas Lamote (37) uit Vladslo.

“In het middelbaar volgde ik elektriciteit-elektronica en daarna koos ik voor graduaat elektronica-ICT, maar die studies heb ik niet afgewerkt. Veertien jaar geleden ging ik als onderhoudstechnicus aan de slag bij diepvriesgroentenproducent Pinguin – het huidige Greenyard – waar ik doorgroeide tot verantwoordelijke voor de gebouwen en utilities. Ik werk er sinds twee jaar parttime, wat ik aanvul met mijn bijberoep als klusjesman. We zijn trouwens ook zelf volop aan het verbouwen”, wijst hij vanuit zijn mancave naar zijn woning.

Verrassend

In die hoedanigheid startte hij ook met Atelier Lamote, waarbij hij oude objecten een nieuw leven en een nieuw, verrassend doel geeft. Denk maar aan een retro fototoestel of vleesmolen als lampenhouder of een gerestaureerde ketel die nu dienstdoet als stoeltje. “Ik combineer hierbij de handigheid van mijn vader met de creativiteit van mijn moeder. De zoektocht naar voorwerpen en nieuwe functies vind ik dan ook minstens even leuk als het maakproces zelf, of de research naar het oorspronkelijke verhaal”, zegt Klaas.

“Ik erfde de handigheid van mijn vader en de creativiteit van mijn moeder”

“Soms heb ik meteen een idee, maar het gebeurt ook dat dit een hele tijd moet rijpen. De meeste zaken koop ik op veilingen, al krijg ik tegenwoordig ook veel speciale spullen aangereikt. Daarbij ben ik wel selectief, want mijn opslagruimte is natuurlijk niet onbeperkt. Als ik er na enkele jaren nog steeds niks mee heb aangevangen, verplicht ik mezelf om die onaangeroerde stukken te verkopen op rommelmarkten.”

Creatieve uitlaatklep

Wat hij wél aanpakt, eindigt dikwijls… alsnog op het containerpark. “Omdat ik telkens nieuwe zaken wil maken, experimenteer ik volop met andere technieken en materialen. Dat gaat van elektriciteit over lassen tot houtbewerking of epoxy gieten. In diezelfde optiek volgde ik al uiteenlopende avondcursussen. Hierdoor mislukken er veel projectjes, maar dat vind ik niet erg. Ik zal er altijd wel iets uit leren”, stelt Klaas. Grof geld verdienen met Atelier Lamote is dan ook niet zijn bedoeling. “Het ultieme doel is natuurlijk dat ik vooral hier in mijn atelier kan klussen, in plaats van bij mensen thuis. Voorlopig zie ik dit echter vooral als mijn creatieve uitlaatklep, waarbij ik mijn gedachten kan verzetten en mezelf kan uitdagen. Verkoop ik toch iets, dan zal ik dat geld trouwens altijd spenderen aan nieuwe stukken of gereedschappen. Zo kan ik dus blijven variëren en experimenteren”, lacht hij.

Online en fysiek

Sommige zaken maakt Klaas in opdracht, andere ‘lampen en hersenkronkels’ plaatst hij op sociale media en biedt hij te koop aan via zijn webshop. “Die richtte ik afgelopen zomer op, nadat ik mijn eerste naambekendheid verwierf door mijn aanwezigheid op makersbeurzen of marktjes. Daar kom je in contact met andere creatievelingen en ambachten en je ziet er ook meteen de reacties van je klanten. Ook dit sociale aspect vind ik leuk, dus wil ik zeker naar buiten blijven komen met mijn werk”, vertelt Klaas.

Enkele van zijn interieurobjecten zijn momenteel te zien in restaurant #Food in Nieuwkapelle. Voor 2025 staan Schone Schaapjes in Staden en de Makersbeurs van Syntrawest in Roeselare alvast in zijn agenda, waar hij dan live aan het werk te zien zal zijn.

(Wouter Verheecke/Annie Callewaert)