De festivalzomer van … (2): muziekliefhebber en recensent Nando Mahieu uit Langemark: “Ik zie per jaar wel 150 artiesten”

In ‘De festivalzomer van…’ blikken we de komende zes weken vooruit naar de festivalzomer met mensen voor wie dit een hoogtepunt van het jaar is. Deze week is het aan muziekliefhebber en recensent Nando Mahieu.

Nando Mahieu woont al zijn hele leven in Langemark bij zijn ouders Franky Mahieu en Frederica Vanhoutte. Hij is 20 jaar en is aan de slag bij het CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk). Zijn vrije tijd staat hoofdzakelijk in het teken van muziek. “Ik heb deze passie van thuis uit meegekregen en ben mezelf beginnen verdiepen in de muziekwereld vanaf mijn 16de”, herinnert Nando zich. “Schrijven doe ik ook graag en vorig jaar in maart ging ik aan de slag bij Dansende Beren, een bekende site voor al het laatste muzieknieuws. Bij Dansende Beren beoordeel ik vooral nieuwe muziek en schrijf ik een artikel over de optredens die ik bijwoon. De nieuwe muziek gaat van singles, tot volledige albums en dat kunnen bekende maar ook nieuwe artiesten zijn. Het voordeel is dat ik vooral muziek beoordeel die ik zelf graag hoor.”

Om de files te vermijden, neemt Nando vaak de trein naar de optredens. “Als het in Antwerpen of Brussel is, dan rijd ik tot in Kortrijk of Brugge en neem van daaruit de trein. Op de terugweg kan ik dan alles al uitschrijven op de trein, want het zit nog vers in het geheugen”, vertelt Nando.

Corona zorgde er wel voor dat Nando’s festivalervaringen pas vanaf vorig jaar op gang kwamen. “Dan ben ik pas echt in gang geschoten. Het was wel een van de hoogtepunten van het jaar. Ik ging naar TW Classic, Rock Werchter, Cactusfestival, Nostalgie Beach Festival, W-festival en Crammerock. Dit jaar raakt de agenda ook goed gevuld. Voorlopig ga ik naar TW Classic, Gent Jazz, Bospop, Lokerse Feesten, Nostalgie Beach Festival, W-festival en Crammerock. Dit is een combinatie van werk en ontspanning. Ik denk dat ik jaarlijks 130 à 150 artiesten live aan het werk zie.”

Oude ziel

Nando heeft verschillende muzikale helden. De meesten hebben al wat jaren op de teller. “Er schuilt misschien wel een oude ziel in mij”, lacht Nando. “Bob Dylan zag ik vorig jaar in Vorst en mijn bijdrage werd toen opgenomen in een column van Jan Mulder. Ook van Neil Young en Bruce Springsteen ben ik grote fan. Hopelijk komt eerstgenoemde nog eens naar België. The Boss, zoals de bijnaam van Springsteen luidt, zie ik straks tijdens TW Classic.”

Hedendaagse muziek

“Verder kan de hedendaagse muziek me bekoren. Zo ben ik onder de indruk van de nieuwe plaat van Lana Del Rey en Boygenius. In eigen land zag ik onlangs PEUK aan het werk in de 4AD en dat vond ik ook de moeite. Ook lokaal talent als Suncreek loste onlangs een sterk nummer.” Naast het schrijven begon Nando enkele jaren geleden zelf te musiceren. “Het is puur voor de fun en ik ben volledig autodidactisch. Het begon met een ukelele en intussen heb ik een gitaar gekocht. In de lockdown heb ik veel bijgeleerd. Ook lezen doe ik regelmatig en vaak zijn het muziekgerelateerde boeken.”