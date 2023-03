Arbeidsauditeur over ontslag CEO Plopsa: “Dit is geen schuldbekentenis”

Dat Studio 100 besloten heeft om Steve Van den Kerkhof, ceo van pretparkengroep Plopsa, te ontslaan mag geenszins gezien worden als een schuldbekentenis. Dat zegt Filiep De Ketelaere van het arbeidsauditoraat. “Ons onderzoek blijft onverminderd doorgaan”, klinkt het.

Dinsdagochtend maakte Studio 100 bekend dat het Steve Van den Kerkhof, de grote baas van de pretparkafdeling Plopsa, de laan uit stuurt. Het ontslag van Van den Kerkhof komt er na tientallen getuigenissen over grensoverschrijdend gedrag, gaande van pesterijen tot intimidatie. Na de onfrisse verhalen nam Studio 100 de Gentse advocate Christine Mussche onder de arm om een audit te maken. Nu het verslag van Mussche klaar is, rolt niet alleen de kop van Van den Kerkhof maar ook nog van een ander lid van het managementteam van Plopsa.

Ook het arbeidsauditoraat startte een onderzoek op naar de malversaties bij Plopsa. De ruime media-aandacht voor de zaak heeft daarbij voor een kleine tsunami aan nieuwe onderzoeken geleid. “We spreken toch van een Plopsa-effect”, bevestigt arbeidsauditeur Filiep De Ketelaere. Al bij vijf West-Vlaamse bedrijven, gaande van grote spelers tot kleinere KMO’s, loopt nu een onderzoek. “De klachten komen van (ex-)werknemers en gaan over grensoverschrijdend gedrag in de ruime zin van het woord: computers die door de werkgever gehackt worden, onterechte degradaties, een brutale omgang met het personeel”, zegt De Ketelaere.

De zes klachten zullen nu onderzocht worden. Voor het onderzoek naar Plopsa zal het rapport-Mussche ook een rol spelen. “Wij zullen daar wellicht wel kennis van kunnen krijgen, maar wij voeren ons eigen onderzoek en dat gaat onverminderd voort. Het rapport van meester Mussche beschouwen wij als een vorm van inlichting. Wij zijn een instantie die door niemand betaald wordt. Dat is bij meester Mussche wel anders – zij is ingeschakeld door Studio 100 zelf -, al wil ik haar werk niet in twijfel trekken. De grote vraag is of het gedrag dat aan de kaak wordt gesteld ook effectief strafbaar is. Pas dan kunnen wij optreden. Het is niet omdat er nu een ontslag gevallen is, dat dit ook als een schuldbekentenis moet aanzien worden”, besluit De Ketelaere.